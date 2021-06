Kippenstal die stikstofregeling op helling zette, staakt strijd om vergunning

Een kippenstal in Kortessem kreeg op 25 februari geen toelating om uit te breiden, omdat die in de buurt lag van een waardevol natuurgebied. Die lokale kwestie zette het Vlaamse vergunningsbeleid op losse schroeven, met grote gevolgen voor de economie. ‘De boer in kwestie ziet nu af van de vraag’, zei minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in De Afspraak.

De stal van kippenhouder Roebben ligt dicht bij het Bellevuebos, een waardevol natuurgebied dat deel uitmaakt van het netwerk van Natura 2000-gebieden. De boer wilde zijn huidige stal van 79.200 slachtkuikens uitbreiden naar 177.330 dieren en plande hiervoor twee nieuwe stallen bouwen. Die aanvraag veroorzaakte heel wat ophef, en minister Demir laat weten dat dit specifieke probleem zich niet meer stelt, omdat de boer zijn plannen heeft bijgesteld.

Toch betekent dat niet het einde van het verhaal. De vergunning die de boer uit Kortessem eind augustus 2019 kreeg van toenmalig Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) werd aangevochten door Natuurpunt. Die kreeg een paar maanden geleden gelijk voor de rechtbank.

‘Er bevinden zich kwetsbare bosbiotopen en schrale graslanden, die al jaren te veel stikstof slikken’, zei Jos Ramaekers, diensthoofd beleid bij Natuurpunt en tot vorig jaar regioverantwoordelijke voor Limburg, eerder aan deze krant. ‘Volgens de rechter kan het bedrijf niet bewijzen dat het natuurgebied door de uitbreiding niet verder wordt aangetast.’

Voorlopige regeling

Naar aanleiding van het stikstofarrest heeft minister Zuhal Demir op 1 mei een ministeriële instructie geschreven met een nieuwe, voorlopige regeling.

Die voorziet dat landbouwbedrijven geen enkele impact meer mogen hebben op beschermde natuur in de buurt. Er komt geen vergunningenstop, maar de bedrijven moeten wel een grondig onderzoek (passende beoordeling) laten uitvoeren naar hun stikstofneerslag. Vroeger kon een landbouwbedrijf een vergunning krijgen als de impact van de stikstofneerslag op de natuur in de buurt beperkt bleef tot maximaal 5 procent. Dat is sinds die ministeriële instructie aangescherpt tot 0 procent. Tot grote ergernis van de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat.