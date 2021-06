België mag Puigdemont (voorlopig) niet uitleveren aan Spanje

De vicevoorzitter van het Gerecht van de Europese Unie heeft de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden voorlopig geschorst.

Twee van de Catalaanse Europarlementsleden verblijven al langer in ons land. Het gaat om de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en voormalig Catalaans ministers Toni Comin. De derde, voormalig minister Clara Ponsati, verbleef tot voor kort in ballingschap in Schotland, maar dook vorige maand eveneens in ons land op.

Het Spaanse gerecht wil Puigdemont, Comin en Ponsati vervolgen voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Er zijn drie Europese aanhoudingsbevelen (EAB) uitgevaardigd, maar er kan pas over de uitvoering van die EBA’s beslist worden zodra er een definitieve beslissing is gevallen over de parlementaire immuniteit van het drietal. Voorlopig is de opheffing van hun immuniteit nu geschorst.

Geen definitieve beslissing

Het Europees Parlement had begin maart, op vraag van het Spaanse gerecht, de onschendbaarheid van de drie Catalaanse politici opgeheven, maar de drie waren tegen die beslissing naar het Gerecht van de Europese Unie gestapt. Dat is een onderdeel van het Europees Hof van Justitie. Daar hadden ze zowel een procedure opgestart om de beslissing van het EU-parlement te vernietigen als een procedure in kort geding om die beslissing te schorsen. In die laatste procedure heeft de vicevoorzitter van het Gerecht hen nu gelijk gegeven.

‘Het gaat nog niet om een definitieve beslissing over het kort geding’, zegt Simon Bekaert, advocaat van Puigdemont en Comin. ‘Het Europees Parlement heeft nu twee weken de tijd om te antwoorden op ons verzoekschrift, waarna het kort geding behandeld kan worden. Intussen kunnen de drie politici wel veilig naar Straatsburg reizen om daar de zitting van het parlement bij te wonen. Zonder deze beslissing dreigden ze opgepakt te worden zodra ze een voet in Frankrijk zetten.’