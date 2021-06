Marc Van Ranst reageert op vaccinatieheisa: ‘Rode Duivels krijgen prik vlak na EK’

‘Na het EK zullen alle Rode Duivels zich hebben laten vaccineren tegen het coronavirus.’ Met die boodschap reageerden bondscoach Roberto Martinez en viroloog Marc Van Ranst op vragen over de vaccinatiecampagne van de nationale ploeg.

Op die inentingscampagne was kritiek gerezen omdat woensdag bleek dat niet alle Rode Duivels een prik hadden laten zetten, ook al hadden ze daarvoor voorrang gekregen. ‘De Rode Duivels steunen de vaccinatiecampagne van de overheid, laat daar geen twijfel over bestaan’, reageerde bondscoach Roberto Martinez op een persconferentie. ‘Iedereen van de staf is gevaccineerd, de hele spelersgroep zal gevaccineerd zijn na het EK. Sommigen hebben al een vaccin gekregen, sommigen zullen meteen na het EK ingeënt worden. Wie dat is, blijft privé. Dat is een medische beslissing. Sommigen hebben al antistoffen aangemaakt, sommigen niet. De meerderheid is al gevaccineerd. Onze Rode Duivels-bubbel is zo veilig als maar kan zijn.’

Bij aankomst maandag in het oefencentrum van Tubeke werden alle spelers getest en van elkaar gescheiden gehouden. Toen iedereen negatief bleek, werd de groep samengebracht en volgde een vergadering over de vaccins.

Pragmatische oplossing

‘We hebben voor een pragmatische oplossing gekozen’, zegt viroloog Marc Van Ranst, die mee advies gaf aan de bond. ‘In de ideale wereld waren de voetballers al enkele maanden voor het toernooi gevaccineerd (net zoals bij de olympische atleten, red.). Alleen was de publieke opinie daar toen nog niet klaar voor. Nu waren we op minder dan twee weken voor de eerste wedstrijd. We hebben alle spelers individuele informatie gegeven om een doordachte keuze te maken.’

Elke speler kreeg te horen of hij al dan niet antilichamen had en weerstand had opgebouwd tegen het virus. ‘Van spelers met antilichamen weten we dat we ervan kunnen uitgaan dat de kans klein is dat ze de komende weken besmet raken. Zeker omdat de ploeg een maand in een gesloten bubbel verblijft’, zegt Van Ranst.

Simon Mignolet behoorde samen met onder anderen Thibaut Courtois, Toby Alderweireld en Jérémy Doku tot de spelers die zich maandag lieten vaccineren. ‘Ik had nog geen antilichamen, want ik heb het virus nog niet doorgemaakt’, zegt de keeper. ‘Ik was wel twee keer valspositief. Ik heb me laten vaccineren, maar het is voor iedereen een individuele keuze. We hebben in groep gesproken over de vaccinaties. De nodige vragen zijn gesteld en we hebben de juiste uitleg gekregen. Daarna heeft ieder voor zich beslist.’

‘Iedereen zal zich laten vaccineren’

‘Laat het duidelijk zijn dat iedereen zich zal laten vaccineren’, zegt Van Ranst. ‘Dat Nederland doelman Jasper Cillessen thuis laat omdat hij corona heeft, is aangekomen bij de Duivels. Alleen is het voor topsporters niet ideaal om zich te laten vaccineren op een moment dat ze moeten presteren. U en ik voelen ons twee dagen na een vaccin alweer 95 procent, maar voor een topsporter kunnen die percentages een verschil maken. Je laat je beter vaccineren in rust.’

Als de Rode Duivels het toernooi verlaten en het kamp in Tubeke opbreken – liefst als Europees kampioen – zal iedereen gevaccineerd worden. De spelers die deze week gevaccineerd werden, kregen dan hun tweede prik, de anderen hun eerste.

‘Laten we deze zaak niet buiten proportie opblazen’, eindigde Martinez. ‘We proberen zo veilig mogelijk te zijn, maar we zijn hier ook om te presteren en wedstrijden te winnen. Het belangrijkste is dat iedereen bij de nationale ploeg doordrongen is van het belang van vaccineren.’