Trump sluit blog al na maand af

De webpagina waarop de voormalige Amerikaanse president Donald Trump uitspraken deelde nadat hij van Twitter en Facebook was verbannen, is definitief afgesloten. Dat heeft de woordvoerder van Trump bevestigd.

Trump lanceerde de blog begin mei op zijn website, zodat hij kon blijven communiceren met zijn aanhangers. Zijn adviseur Jason Miller had de blog eind maart aangekondigd. ‘Dit nieuwe platform zal tientallen miljoenen mensen aantrekken’, zei hij toen op de rechtse nieuwszender Fox. Het platform zal volgens een assistent van Trump niet meer terugkeren.

Het idee was dat gebruikers van het platform, ‘From the Desk of Donald J. Trump’, zijn berichten, foto’s en video’s zouden kunnen delen op Twitter en Facebook. Een reactie achterlaten of in discussie gaan, kon niet.

Trump werd na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 verbannen van onder meer Twitter, Facebook en Youtube, omdat hij zijn volgers zou hebben opgehitst. Na een time-out van twaalf uur werd Donald Trump permanent van Twitter geschorst, ‘vanwege het risico op verdere aanzetten tot geweld’. Ook Facebook vaardigde een verbod af voor de voormalige president. De toezichtsraad van Facebook, die vorig jaar werd opgericht, oordeelde dat de account van Donald Trump in januari terecht werd geblokkeerd, maar dat Facebook binnen de zes maanden zelf moet beslissen of die schorsing tijdelijk of ­permanent is.