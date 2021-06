Donderdag slaat het weer om: ‘Overal kans op felle onweersbuien’

Na een zonnige, warme periode wordt de komende dagen hevig onweer verwacht. Woensdagavond bereiken de eerste onweersbuien de Belgisch-Franse grens. Vanaf donderdag is er in heel het land kans op hevige buien, lokaal met wateroverlast.

‘Op basis van het laatste weermodel zien we dat het vanaf 16 uur woensdagnamiddag onweerachtig wordt in het noorden van Frankrijk’, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. ‘Die onweersbuien schuiven geleidelijk op tot aan de Frans-Belgische grens. Woensdagavond kan het in de provincies Henegouwen en Namen en het zuiden van West-Vlaanderen gaan onweren. In de rest van Vlaanderen verwachten we geen neerslag.’

Binnenlandse Zaken heeft het tijdelijke noodnummer 1722 intussen geactiveerd voor wie hulp nodig heeft zonder dat er mensenlevens in gevaar zijn, bijvoorbeeld voor ondergelopen kelders of wateroverlast op de weg. Wie dringende medische hulp nodig heeft, kan uiteraard 112 bellen.

Lokaal felle buien

Vanaf donderdag kan het wel in heel het land onweerachtig worden. ‘We zitten morgen met temperaturen tot 25 graden nog steeds in warme lucht. Vanaf de namiddag kunnen er buien ontstaan die heel traag voortbewegen en die lokaal fel kunnen zijn. De kans op lokale wateroverlast is groot.’

Vrijdag blijft het warm met 26 graden. Wel is er onweer voorspeld in het centrum en het oosten van het land. Er kan wateroverlast optreden en er is kans op hagel. Zaterdag vallen de temperaturen terug naar 22 graden en verschuiven de onweren richting Duitsland. Er worden wel nog fikse buien verwacht.

Zondag wordt het droog met een aangename 25 graden. ‘Voor volgende week zien we geen terugkeer naar een fris weertype. De temperaturen schommelen tussen de 20 en 25 graden.’