Wat het witte streepje op Cynthia Bolingo’s kin betekent

Cynthia Bolingo gooide dinsdagavond hoge ogen in Montreuil. Op de atletiekmeeting verpulverde ze het Belgisch record op de 400 meter. Maar ook het witte streepje op haar kin viel op. ‘Dat verwijst naar tegenstellingen.’

Belgian Cheetah Cynthia Bolingo (28) liep in het Franse Montreuil met een witte lijn op haar kin richting een Belgisch record op de 400 meter. Een tattoo is het niet, maar de lijn heeft wel een bijzondere betekenis. In de podcast Vestiaire van de krant La Dernière Heure lichtte ze op 27 april een tipje van de sluier.

‘In eerste instantie verwijst de witte lijn naar een concept van dualiteit. Ik heb de indruk dat we in een paradoxale, maar complementaire wereld leven. Deze lijn betekent dat we omringd zijn door dingen die tegengesteld zijn en die bestaan door die tegenstellingen. Het vormt ook een contrast met mijn huidskleur.’

Ze wil het idee overbrengen dat je grenzen kunt doorbreken, zelfs als de samenleving je tot één rol beperkt. ‘Je hebt zelden de keuze om geen keuze te hebben en te zeggen “ik ben beide”. Je bent een man of een vrouw. Zwart of wit. Hetero of homo.’ Volgens de Belgische sprintster met Congolese roots verwijst het teken ook naar haar dubbele nationaliteit.

Bolingo heeft zich eerder ook al laten opmerken met haar strijd tegen onrecht. Samen met 10.000 anderen nam ze deel aan de Black Lives Matter-betoging op 7 juni in Brussel. ‘Op sociale media heerste al enige tijd een militante, activistische sfeer. Maar uiteindelijk is dat weinig meer dan liken en delen. Dat “click-activisme” is me toch wat te oppervlakkig, ik wilde meer doen’, zei ze daar toen over in een interview metDe Standaard.

Op naar Tokio

Bolingo klokte dinsdagavond af op 50”75, waarmee ze het record van Kim Gevaert (51”45) afsnoepte. Dankzij haar nieuwe topchrono is ze zeker van deelname aan de 400 meter op de Olympische Spelen in Tokio.

‘Een ongelofelijke bevrijding’, noemde ze het na afloop. ‘In mijn achterhoofd zat toch altijd de vraag of ik de Spelen wel ging halen, want via de world rankings ben je nooit zeker. Nu moet ik niet meer naar die rankings kijken en ben ik zeker van Tokio.’