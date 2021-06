Hoofd vaccinatiecentrum: ‘Vaccineer mensen wanneer het hen uitkomt’

Laat vanaf 1 juli alle leeftijdsgrenzen vallen en laat mensen zelf kiezen wanneer ze zich laten vaccineren. Dat stelt Jan Stroobants voor, verantwoordelijke van vaccinatiecentrum Spoor Oost in Antwerpen. ‘Zo voorkomen we dat mensen afhaken voor hun vaccinatie omdat ze op reis willen.’

Stroobants vreest dat heel wat mensen zullen kiezen voor een vakantie als die samenvalt met de datum voor hun vaccinatie. ‘Het is niet logisch dat we in onze centra met lege tijdsloten zitten omdat mensen op reis zijn, terwijl degenen die wel willen komen nog niet mogen omdat ze nog niet aan de beurt zijn.’

Stroobants wil dat vanaf 1 juli alle leeftijdsgrenzen wegvallen. Zo kan een familie met vier of meer leden zich op hetzelfde moment laten vaccineren. ‘Vandaag hangt zo’n gezin langs alle kanten vast om met vakantie te gaan. Dat komt de vaccinatiebereidheid niet ten goede. Iedereen die wil gevaccineerd worden, zou deze zomer moeten gevaccineerd worden op het moment dat het voor hen het beste past. Mensen zouden zich zelf moeten kunnen inschrijven in een vrij slot.’

Moeilijk te organiseren

Maar de taskforce Vaccinatie en het Agentschap Zorg en Gezondheid waarschuwen voor organisatorische problemen. ‘Dan zitten we met gemengde groepen’, zegt woordvoerster Gudrun Briat van de taskforce Vaccinatie. ‘De ene zit daar voor zijn eerste prik, maar mag geen Johnson&Johnson krijgen, terwijl de andere daar zit voor zijn tweede spuit van AstraZeneca. Bovendien riskeer je mensen naar huis te sturen zonder vaccin als de leveringen niet lopen zoals gepland.’

Ook Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, wijst op praktische problemen. Zo is een ‘open systeem’ veel moeilijker te organiseren. ‘Er moet een juist aantal vaccins zijn voor het aantal ingeschreven mensen. In een rigide systeem is dat veel makkelijker te monitoren.’

Oneerlijk voor dertigers

Voorts vreest Moonens dat bij een open systeem mensen uit de boot zullen vallen. Als het systeem wordt opengegooid, zal er een rush zijn op de vaccinatieslots. Mensen die digitaal minder mee zijn, moeilijker te bereiken zijn door de overheid of de info te laat krijgen, zouden daar de dupe van kunnen zijn. ‘Zij zullen misschien ontmoedigd worden en mogelijk afhaken’, klinkt het.

Bovendien zullen de dertigers en veertigers, die bijna aan de beurt zijn, er volgens het agentschap niet mee opgezet zijn als het systeem zou worden omgegooid. ‘Ze hebben braaf hun beurt afgewacht en het zou niet fijn zijn als ze plots moeten vechten voor een vaccin’, aldus Moonens. Daarnaast zijn de vaccinatiecentra toe aan hun drukste en zwaarste weken. Het is nu niet het moment om het hele systeem om te gooien, zegt Moonens.