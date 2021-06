Lutsenko wint tijdrit Dauphiné, Van Wilder knap vijfde

Alexey Lutsenko heeft woensdag de vierde etappe in het Critérium du Dauphiné. De Kazak van Astana was de snelste in een tijdrit van 16,4 kilometer tussen Firminy en Roche-La-Molière. Ilan Van Wilder finishte knap vijfde voor mannen als Geraint Thomas en Richie Porte en verstevigde zo zijn leidersplaats in het jongerenklassement.

Voor Lutsenko was het zijn 28e profzege, de vierde in een tijdrit en de eerste dit seizoen.

Lukas Pöstlberger (BORA - hansgrohe) redde nipt zijn gele leiderstrui. De 29-jarige Oostenrijker heeft nog één seconde voor op Lutsenko. Asgreen is op negen seconden derde. Van Wilder is als zesde op veertien seconden ook in de stand beste Belg.

‘Belangrijkste moet nog komen’

‘Als het op en af gaat zoals vandaag is het voor mij perfect’, reageerde ritwinnaar Lutsenko. ‘De rit van morgen zou ook iets voor mij moeten zijn, dus dan ga ik het opnieuw proberen. Dit is mooi voor het vertrouwen, maar het belangrijkste moet nog komen met de Tour de France.’

Leider Lukas Pöstlberger vond het een zware tijdrit. ‘Ik zat op mijn limiet, maar één seconde overhouden is toch een geweldig gevoel. Morgen is een nieuwe dag, dan moeten we weer werken met de hele ploeg. Als ik me minder gevoel en de klassementsmannen gaan er echt voor, dan zal ik wel weer in dienst gaan rijden.’

Donderdag leggen de renners 175,4 kilometer af tussen Saint-Chamond en Saint-Vallier. Onderweg zijn er vijf klimmetjes: één van vierde, drie van derde en één van tweede categorie. Die laatste is met 1,3 kilometer aan 12 procent wel bijzonder steil. De top ligt op elf kilometer van de aankomst.

Ilan Van Wilder, leider in het jongerenklassement Foto: AFP

Top tien rit:

1. Alexey Lutsenko APT 21:36

2. Ion Izagirre APT +8

3. Kasper Asgreen DQT +9

4. Wilco Kelderman BOH +12

5. Ilan Van Wilder DSM +13

6. Richie Porte IGD +15

7. Jonas Vingegaard TJV +17

8. Brandon McNulty UAD +21

9. Lukas Pöstlberger BOH +23

10. Geraint Thomas IGD +23