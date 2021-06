Podcasttips | Gratis levenswijsheid en het onbenut potentieel van geluid

Elke week vissen we uit het onmetelijke podcastaanbod de verhalen of gesprekken op die je gehoord moet hebben.

Hoe voel jij je bij de dood vandaag?

Sorry voor deze brutale openingszin, maar het viel me op dat de dood plots trending is onder podcasts. Nu ja, trending, zo bedoel ik het ook niet. Ik wil maar zeggen: er zijn plots veel podcasts over de dood, want daarover praten is moeilijk. Het is al snel bagatelliserend, macaber of gewoon loodzwaar. Dus hoe doe je dat, praten over de dood?

De VPRO is eenvandevelen die Magere Hein uit het verdomhoekje willen halen. Radiomaker Laura Stek keek liever weg van de dood, terwijl kunstenaar Babs Bakels erdoor geobsedeerd is. Maar omdat corona ons dwingt om de dood recht in de ogen te kijken, besloot het duo onze omgang met het einde te onderzoeken. Kassiewijle, het zesdelige resultaat van hun onderzoek, is een tikje morbide, maar ook boeiend.

Maar eigenlijk wil ik het hier vooral hebben over 70 over 70. Gesprekken over de dood zijn nooit veraf in deze interviewreeks. En toch bruist deze nieuwe podcast van het leven.

1.‘70 over 70’ stelt de grote vragen

Opmonterend en boordevol wijsheid. Foto: pineapple street studios.

Ik zal het maar meteen toegeven: het openingszinnetje hierboven heb ik gestolen. Interviewer Max Linsky vraagt het vrolijk aan zuster Helen Prejean aan het begin van hun gesprek: ‘How are you feeling about death at the moment?’ Wat een vraag, denk je misschien. Maar de 81-jarige non, die al veertig jaar strijdt tegen de doodstraf, antwoordt onaangedaan: ‘Binnenin ben je dezelfde persoon, maar je relatie met de tijd verandert.’ Ze houdt er rekening mee in haar planning.

Max Linsky heeft het begrepen: de dood uit de weg gaan in gesprekken met 70-plussers zou niet alleen dom zijn, het is ook kleinerend. In 70 over 70 wil hij het met 70 mensen boven de 70 hebben over hun leven, wat hen vandaag bezighoudt en wat ze geleerd hebben. Linsky praat met bekende mensen, zoals Dionne Warwick, tot minder bekende mensen, zoals zijn vader.

Over die Max Linsky wil ik nog het volgende zeggen: vertrouw hem maar. Als mede-oprichter van het productiehuis Pineapple Street Studios (Wind of Change, Missing Richard Simmons) is hij een expert in het vak. Ik leerde hem kennen als een van de vaste interviewers van Longform, een langlopende reeks diepte-interviews met journalisten. Zijn gevoelige stijl sprong er voor mij snel boven uit. De aanpak doet wat denken aan Louis Theroux: kwetsbaar, sympathiek, maar ook opmerkzaam en scherp waar nodig. Het interview met zuster Helen Prejean is een van de beste dingen die ik dit jaar gehoord heb. Zeer warm aanbevolen dus!

Beluister ‘70 over 70’>

2. ‘Samenklank’ moet je horen én ervaren

Een plezier voor het oor. Foto: Artefact.

Het potentieel van geluid blijft vreemd genoeg tamelijk onbenut in podcasts. De meeste makers houden het bij een aantal stemmen en hier en daar een streep muziek. Dat kan je hen niet kwalijk nemen, want een goede sound design is een kunst op zich. Ik was dan ook blij verrast toen ik zag dat het Leuvense kunstenfestival Artefact dit jaar een podcast in het programma heeft opgenomen. Geluidskunst vormt namelijk al jaren een onderdeel van het festival.

In Samenklank pogen Eva Moeraert en haar Audio Atelier een evidente, maar complexe vraag te beantwoorden: wat maakt muziek zo bijzonder voor mensen? Er is niet één antwoord. Wel verschillende stemmen die vertellen over hun relatie tot muziek. Zoals een dirigent die een aartsmoeilijke symfonie van Beethoven in goede banen leidt. Of een violiste die vertelt over de klik met haar instrument. En jawel, deze podcast is een plezier voor het oor. Te beluisteren met je hoofdtelefoon dus!

Beluister ‘Samenklank’ >

3. Over leven in Gaza

Een bijzondere aflevering van The Daily. Foto: NYT

Wie zich veilig wil uitspreken over het conflict tussen Israël en de Palestijnen, zegt dat het ‘complex’ is. Maar die complexiteit kan niet verhullen dat mensen dagelijks lijden onder het geweld. Dat besefte ik toen ik deze bijzondere aflevering van The Daily beluisterde. Twee weken na de release wordt die nog altijd druk gedeeld op sociale media.

Een 21-jarige studente uit Gaza vertelt over haar leven met de constante dreiging. Wanneer er bommen vallen, verzamelt de hele familie in de woonkamer. ‘Want zoals mensen in Gaza zeggen: als we moeten sterven, dan sterven we samen. Zo hoeven we niet om elkaar te rouwen.’ Dit gesprek kleeft aan je ribben.

Beluister het gesprek met Rahf Hallaq in ‘The Daily’ >

