Brandweerman gedood door collega bij schietpartij in Amerikaanse kazerne

Bij een schietpartij in een brandweerkazerne in Agua Dulce, ten noorden van de Amerikaanse stad Los Angeles, is dinsdag één brandweerman omgekomen. Dat meldden Amerikaanse media.

Twee brandweermannen werden geraakt tijdens de schietpartij, even voor 11 uur plaatselijke tijd, zo maakte Los Angeles County Fire Chief Daryl Osby bekend. Een 44-jarige man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een 54-jarige kapitein ligt in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis, waar hij geopereerd werd voor een schotwonde.

De dader, een collega die op dat moment niet aan het werk was, sloeg op de vlucht. De autoriteiten spoorden hem op tot aan zijn huis in Acton, waar hij zichzelf barricadeerde en het huis in brand stak. Hij zou volgens politiebronnen gewaarschuwd hebben dat wie naderde, beschoten zou worden. De man zelf werd uiteindelijk buiten dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten moet de doodsoorzaak nog officieel bepaald worden, maar loste de politie geen kogels en was niemand anders thuis.

Volgens de autoriteiten zou het motief in een dispuut tussen de collega’s liggen. Bronnen vertelden aan Eyewitness News dat de dader in een aanslepende ruzie verwikkeld was met de collega die hij doodschoot. De kapitein zou niet bewust geviseerd zijn.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Foto: AP

Foto: AP