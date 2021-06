In het Pan-Afrikaanse parlement is maandag chaos uitgebroken. Dat is het parlement van de Afrikaanse Unie, een supranationale unie van Afrikaanse landen. Parlementsleden uit West-Afrika waren het niet eens met hun collega’s uit het zuiden en begonnen te roepen en duwen. De laatste twee presidenten kwamen uit het westen van het continent en dat willen de Zuid-Afrikanen dit jaar voorkomen.