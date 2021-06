Een netwerk van pijpleidingen voor waterstof, CO2 en warmte moet de Gentse haven tegen 2025-2026 omvormen tot een industrieel ecosysteem, waarin bedrijven zo veel mogelijk elkaars afvalstoffen recycleren.

Het verhaal begint bij de staalfabriek ArcelorMittal in de Gentse haven, een van de grootste industriële uitstoters van het land. De fabriek is op zich goed voor 8 procent van de totale CO2-uitstoot in ...