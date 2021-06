Coronadoden: Brazilië haalt België in

Met meer dan 3.000 doden door covid-19 per miljoen inwoners voert Hongarije nu de ranglijst aan. Alle andere landen in de top zijn ook Europees, met Bosnië, Tsjechië, Bulgarije en Slovakije als meest bevolkte landen. Verder staan ook Gilbraltar, San Marino, Noord-Macedonië en Montenegro bovenaan.

Tot gisteren stond België op de tiende plaats. Nu is Brazilië de top 10 binnengeslopen. Opmerkelijk, omdat de landen met het hoogste aantal doden per miljoen inwoners verder kleine(re) landen zijn. België was voorheen het land met het hoogste aantal inwoners bovenaan de lijst. Net als ons land telt de Zuid-Amerikaanse gigant nu meer dan 2.100 doden per miljoen inwoners.

De Europese landen en ook Zuid-Amerika doen het dus het slechtst. Maar er zijn ook grote verschillen. Onze buurlanden presteren opmerkelijk beter: 1.027 in Nederland, 1.063 in Duitsland, 1.286 in Luxemburg en 1.677 in Frankrijk. In Spanje bedraagt dit 1.710, in Italië 2.090.

In Europa presteren de Scandinavische landen het best. IJsland zit aan 87 doden per miljoen inwoners, Noorwegen aan 143, Finland aan 172. Denemarken volgt met 433. En in Zweden, dat een heel ander beleid voert, gaat het om 1.419 doden.

Voor wat het waard is: In Vaticaanstad viel nog geen enkele covid-dode te betreuren.

Bovenstaande cijfers moeten altijd met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Niet alle landen tellen namelijk op dezelfde manier. In de eerste golf werd de mortaliteit in België heel inclusief gerapporteerd. Mensen die overleden waren, hadden niet altijd een PCR-test ondergaan. Het was dan de arts die het klinisch bewezen beschouwde dat het overlijden aan covid-19 toe te schrijven was. België telde die doden mee, terwijl veel andere landen dat niet deden/doen.