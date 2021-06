Florida bant transgenders van schoolsporten voor meisjes

De Republikeinse gouverneur van Florida heeft gisteren een wet ondertekend die transgender vrouwen verbiedt om deel te nemen aan schoolsporten voor meisjes. Eerder hebben acht staten een soortgelijke wet aangenomen.

‘We geloven dat het heel belangrijk is dat de integriteit van deze competities beschermd blijft’, zei de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis toen hij de controversiële wet gisteren ondertekende, uitgerekend op de eerste dag van de Pride-maand. ‘In Florida doen meisjes aan meisjessporten en jongens aan jongenssporten. We baseren ons op biologie en niet op ideologie als we sport beoefenen.’

Vanaf 1 juli mag een atleet die niet als vrouw geboren werd, niet langer deelnemen aan vrouwensporten die gesponsord zijn door de scholen. De ban geldt niet voor kinderen uit de lagere school.

‘Non-issue’

De National Collegiate Athletic Association (NCAA), die onder meer sportcompetities tussen scholen organiseert, verzet zich tegen de nieuwe wet en dreigt met een boycot tegen Florida. Haar beleid laat trans meisjes wel toe om deel te nemen in meisjesteams, als ze eerst een jaar lang een behandeling hebben gevolgd om hun testosteronniveaus te verlagen. Zo kunnen ‘inclusie en eerlijkheid naast elkaar bestaan voor alle studenten, ook transgender atleten, op alle niveaus van sport’.

De conservatieve DeSantis gaf geen concrete voorbeelden van scholen in Florida die kampen met oneerlijke competitie. Hij verwees gisteren wel naar de staat Connecticut, waar trans meisjes verschillende atletiekwedstrijden wonnen. Volgens Jeff Altier, de sportverantwoordelijke van Stetson University in Florida, is het in zijn staat een ‘non-issue’. Aan The Ledger, een lokale krant, verklaart hij dat zijn universiteit het beleid van de NCAA volgt. ‘Nog nooit heeft dat problemen opgeleverd.’

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Campaign (HRC) zal de wet in de rechtbank aanvechten. ‘Gouverneur DeSantis maakt wetgeving op basis van een vals, discriminerend uitgangspunt dat de veiligheid en het welzijn van transgender kinderen op het spel zet’, zei de voorzitter van de groep, Alphonso David.

De nieuwe wet past in een bredere campagne van de Republikeinen tegen transgender rechten. Acht staten hebben eerder al een vergelijkbare wet aangenomen, waaronder Alabama, Idaho, Arkansas, South Dakota en Mississippi. Florida is de grootste staat die zo’n ban voor schoolsport heeft ingevoerd.

De voorstanders van die wetsvoorstellen zeggen dat ze er de faire competitie in de vrouwensport mee willen beschermen, omdat trans vrouwen vanwege hun hogere testosterongehalte een oneerlijk voordeel zouden hebben. Voor tegenstanders komt de ban neer op discriminatie.

Eerste trans atleet op Olympische Spelen

Het debat over trans vrouwen in de sport komt ook in andere landen op de voorgrond, zeker nu de Olympische Spelen in zicht zijn. In 2016 paste het Internationaal Olympisch Comité zijn richtlijnen aan. Trans mannen die als meisje zijn geboren, mogen zonder beperking meedoen. Trans vrouwen moeten twaalf maanden lang hormoontherapie hebben gevolgd. Hun testosteronniveau mag niet boven de tien nanomol per liter uitkomen.

De Nieuw-Zeelandse gewichthefster Laurel Hubbard wordt wellicht de eerste openlijk transgender atleet ooit op de Olympische Spelen in Tokio.