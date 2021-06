Meerdere Rode Duivels laten zich (nog) niet vaccineren, ondanks voorrang: Voetbalbond zal toelichting geven

De Belgische voetbalbond voelt zich genoodzaakt meer uitleg te geven nadat is gebleken dat niet alle Rode Duivels zich hebben laten vaccineren bij het begin van de EK-campagne. Iedereen zal het vaccin toegediend krijgen, maar sommige spelers kiezen ervoor dat pas na het toernooi te laten doen. Bondscoach Roberto Martinez zal het standpunt van de bond vandaag toelichten.

Het coronavaccin blijft een vrijwillige keuze in ons land, maar de versnelde vaccinatie van de Rode Duivels was niet onomstreden. Zo lobbyde de Belgische voetbalbond zelfs bij premier Alexander De Croo om voorrang te krijgen voor de nationale ploeg. De premier was voorstander van de snellere vaccinatie. Eerder hadden de olympische atleten ook al voorrang gekregen. De discussie over wie prioritair gevaccineerd zou worden, zorgde wel voor ophef.

De voetbalbond hoopte in eerste instantie op het Janssen-vaccin, waarvan maar één prik nodig is. Maar toen de overheid dat vaccin verbood voor min-41-jarigen, werd uiteindelijk Pfizer ter beschikking gesteld. Het grote nadeel van dat vaccin is dat de tweede prik bijwerkingen kan veroorzaken die de sportieve prestaties mogelijk negatief beïnvloeden. Wie zich deze week laat vaccineren, krijgt zijn tweede prik volgens het normale schema in de week van 5 juli. Dat is in volle eindfase van het toernooi, maar volgens Het Laatste Nieuws zou de tweede prik al uitgesteld worden tot na het toernooi.

‘Op basis van medische redenen werd besloten de vaccinatie voor sommige spelers uit te stellen’, klinkt het diplomatisch bij de bond. Maar daarop komt her en der kritiek. Bondscoach Roberto Martinez geeft daarom op zijn persconferentie woensdag rond 14.30 uur bijkomende tekst en uitleg. Eerder had hij al gezegd ‘de vaccinatiecampagne van de federale overheid ten volle te steunen’.

Toby Alderweireld. Foto: BELGA

Maandagavond werden beelden verspreid van enkele spelers die het vaccin kregen toegediend. Onder hen Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Timothy Castagne, Jérémy Doku en Thomas Vermaelen. De bond gaf toen al mee dat spelers die ‘voldoende antistoffen hadden opgebouwd’ voorlopig niet worden gevaccineerd.

Heisa bij Nederland

Ook bij onze noorderburen is er gedoe ontstaan over al dan niet vaccineren. Verdediger Matthijs de Ligt liet afgelopen vrijdag verstaan niet van plan te zijn zich te laten prikken, maar een dag later keerde hij zijn kar. ’Het was inderdaad geen doordachte mening. Ik weet nu: je neemt een vaccin niet alleen voor jezelf, je doet het ook voor de mensen om je heen.’

De Ligt zal zich echter pas na het EK laten vaccineren, om bijwerkingen nu te vermijden. De Nederlandse voetbalbond kwam door het voorval ook onder vuur te liggen, omdat het te laat in gang was geschoten om coronavaccinaties in te plannen en de keuze had gelaten aan de spelers.