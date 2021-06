Eerst droog en zonnig, daarna onweer in de lucht

Woensdag is het nog lange tijd droog en vrij zonnig. Het wordt warm met maxima van 23 graden in de Hoge Ardennen tot 29 graden in de Kempen. Op het einde van de namiddag of tegen de avond ontstaan er meer stapelwolken en kunnen er over het zuiden buien met onweerachtig karakter ontstaan.

Plaatselijk is er kans op hagel. Er waait een zwakke tot soms matige wind uit zuidoost tot zuid. Aan de kust steekt er in de late namiddag een matige zeebries op uit het noordoosten. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond kunnen er zich enkele buien en onweders vanuit het zuiden en de streken nabij de Franse grens uitbreiden naar het noorden. Plaatselijk is er nog kans op hagel. In de loop van volgende nacht wordt het opnieuw droger en rustiger bij minima van 9 graden in de Hoge Venen tot 17 graden in de grote steden. De meestal zwakke wind ruimt naar zuid tot zuidwest.

Donderdag wordt het vooral over de oostelijke landshelft onstabiel met (onweers)buien. Omdat die plaatselijk intense buien zich maar traag verplaatsen, kan er lokaal veel neerslag vallen. Over het westen van het land daarentegen, en vooral dan aan zee, blijft het meestal droog. De maxima schommelen van 19 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig, eerst uit zuid tot zuidwest, later ruimend naar noordwest tot noord.

Vrijdag zijn er eerst opklaringen en blijft het in de meeste streken droog; vooral in Hoog- België is er kans op ochtendmist. In de namiddag en ook ‘s avonds verwachten we regen of buien met lokaal onweer. Mogelijk wordt het over het westen in de loop van de namiddag opnieuw overwegend droog. De maxima schommelen rond 17 graden aan zee en tussen 21 en 26 graden in het centrum en het oosten. De wind is meestal zwak en veranderlijk, later draait hij naar het noordwesten.

Zaterdag is er vooral over de oostelijke landshelft kans op enkele buien, eventueel met onweerachtig karakter. Over het westelijk deel lijkt het overwegend droog te blijven met in de loop van de dag zelfs brede opklaringen. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden bij een matige noordwestenwind.

Volgens de huidige prognoses blijft het zondag meestal droog met soms brede opklaringen en wolkenvelden. Over het oosten van het land is de kans op een bui wel nog groter. We halen maxima van 18 tot 23 graden. Er waait een matige noordenwind.

Maandag en dinsdag kunnen er een paar plaatselijke buien vallen, maar het lijkt toch meestal droog te blijven met zon en wolken. De maxima schommelen rond 22 graden.