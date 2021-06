Israëlisch leger valt Syrische controlepost op de Golan aan

Het Israëlische leger heeft dinsdag een observatiepost van het Syrische leger op de Golanhoogten verwoest. Dat meldde een woordvoerder van het Israëlische leger. Het gaat om het derde gelijkaardige incident in één jaar tijd.

Volgens de woordvoerder ging het om ‘een vooruitgeschoven observatiepost van het Syrische leger die was opgericht in een Israëlische zone’ van de Golanhoogten. Die werden in 1967 door Israël grotendeels veroverd op Syrië en in 1981 ook geannexeerd.

Israëlische troepen vielen de post aan en bliezen hem op. De woordvoerder benadrukte dat Israël ‘geen enkele poging zal tolereren die de soevereiniteit schendt’ van zijn land. Er is momenteel geen informatie over mogelijke slachtoffers.

Sinds het begin van de oorlog in buurland Syrië in 2011 heeft Israël honderden bombardementen uitgevoerd op Syrisch territorium. Het nam doelwitten van het regeringsleger van Bashar al-Assad onder vuur, maar ook Iraanse troepen en strijders van de Libanese militie Hezbollah.