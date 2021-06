Wie een PCR-test nodig heeft om te reizen, moet die goedkoop kunnen laten afnemen, vindt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Tenzij hij of zij een vaccin weigerde.

Om het reizen in Europa te vergemakkelijken, riep de Europese Commissie een coronapaspoort in het leven. Om dat te bekomen, moet je al gevaccineerd zijn, kunnen aantonen dat je antistoffen hebt of een ...