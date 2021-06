Asperges in Belgisch Staatsblad ook in buitenland opgemerkt

Het Belgisch Staatsblad is normaal gezien de bron van alle wetteksten in ons land, maar in een Koninklijk Besluit uit 2014 stond een recept voor gegratineerde asperges. Jurist Morgan Moller ontdekte dat vorige week, en het nieuws werd ondertussen ook in het buitenland opgemerkt.

Het Koninklijk Besluit in kwestie is dus al een aantal jaren oud, maar artikel 13 werd vorige maand aangepast. Bij de online publicatie van de Franstalige versie werd paragraaf 9 plots onderbroken door een recept voor gegratineerde asperges.

‘In mijn juridische carrière deze hilariteit nog niet vaak tegengekomen’, schreef Moller erover op Twitter.

Wilfried Verrezen, directeur van het Staatsblad, laat aan RTL Info weten dat de fout is binnengeslopen in de databank met een geconsolideerde versie van de tekst. In de officiële versie, die als wettelijke basis dient, stond er nooit een foute versie. De fout kon dus gemakkelijk worden rechtgezet.

De Britse openbare omroep BBC vindt de fout opmerkelijk. ‘Asperges mogen dan populair zijn in België, advocaten waren toch verrast om een recept te vinden in het Belgisch Staatsblad’, schreef de BBC op de website.