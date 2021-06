Bestuurder van ongeval in Riemst meldt zich bij politie Luik

Een bestuurder die zaterdag betrokken was bij een ernstig verkeersongeval in Riemst, waarbij een vrouw levensgevaarlijk gewond raakte, heeft zich gemeld bij de politie van Luik. De 30-jarige man uit het Luikse werd gearresteerd en in het politiecommissariaat in Bilzen verhoord. Woensdag wordt hij bij de onderzoeksrechter verwacht.

Op de Tongersesteenweg in Herderen (Riemst), aan het kruispunt van de Valmeerstraat, kwam een personenwagen in botsing met een bestelwagen geladen met oud ijzer. De 59-jarige vrouw uit Riemst moest door de brandweer bevrijd worden en verkeerde in levensgevaar. De bestuurder van de bestelwagen zette het op een lopen.

Volgens ooggetuigen reed de bestuurder van de lichte vrachtwagen met Frans kenteken door het rode verkeerslicht. Vervolgens kwam de bestelwagen in botsing met de auto, die vanuit een zijstraat de Tongersesteenweg wilde oprijden. Getuigen zagen hoe de bestuurder van de Peugeot Boxer uitstapte en wegvluchtte. Een zoekactie met speurhonden door de politie Bilzen-Riemst-Hoeselt leverde geen resultaat op. De politie startte een doorgedreven onderzoek. Dinsdagochtend meldde de politiezone van Luik dat de bestuurder van de Peugeot Boxer zich gemeld had. In afwachting van zijn verhoor zit de man in de cel.

Getuigen, die nog nuttige en concrete informatie over de aanrijding kunnen verstrekken, mogen nog altijd de politie contacteren.