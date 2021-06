Rome vernoemt plein naar ex-president, maar typfout ontsiert ceremonie

In Rome is dinsdag een klein pleintje ingehuldigd, met de naam van een vroegere president van Italië. De ceremonie werd echter ontsierd door een typfout. Het plakkaat ter ere van Carlo Azeglio Ciampi, die president was tussen 1999 en 2006, bleef tijdens de ceremonie bedekt door een doek in de kleuren van Rome (geel en rood) nadat de autoriteiten ontdekten dat zijn tweede naam gespeld was als ‘Azelio’.