Voortvluchtige militair Jürgen Conings was lid van Vlaams Belang

Jürgen Conings (46) was tot eind 2020 lid van het Vlaams Belang. Dat melden De Morgen en Le Soir en werd bevestigd aan onze redactie. De partij zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de acties van ex-leden.

‘Conings was in het verleden lid, vandaag is hij dat niet’, zegt partijwoordvoerder Jonas Naeyaert. De militair betaalde in april 2020 12,5 euro lidgeld aan de partij. ‘Er is geen enkele link tussen het Vlaams Belang en de acties van Jurgen Conings’, benadrukt Naeyaert nog. ‘Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de acties van ex-leden.’

In de zomer van 2020 werd Conings op de OCAD-lijst geplaatst in de categorie ‘potentieel gevaarlijke extremist’. Conings vertrok op maandagavond 17 mei uit de kazerne van Leopoldsburg met vier raketwerpers, een machinepistool, een kleiner pistool en veel munitie. Sindsdien is hij spoorloos.

De afgelopen weken werden de Limburgse bossen met man en macht doorzocht. Vooral het Nationaal Park Hoge Kempen, waar de auto van Conings werd aangetroffen, was daarbij het focuspunt. Op maandag waren er geen zichtbare zoekacties naar de gezochte militair, bevestigt het federaal parket. ‘Maar dat betekent niet dat het onderzoek stilligt. Achter de schermen gaat de zoektocht verder.’

Sinds zijn verdwijning krijgt een tiental personen, onder wie viroloog Marc Van Ranst, politie­bescherming.