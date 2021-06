Het Antwerpse tweesterrenrestaurant The Jane is niet langer van de bekende kok Sergio Herman. Zijn voormalige rechterhand en medevennoot Nick Bril neemt het restaurant volledig over.

‘Ik had de keuze of ik met een eigen zaak zou starten, in de schaduw van Sergio blijven staan of The Jane zelf uitbaten en verder uitbouwen. Ik koos voor het laatste want het zou zonde zijn om met The ...