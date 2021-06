Serena Williams steekt Noami Osaka een hart onder de riem. Osaka, het nummer twee van de wereld in het vrouwentennis, heeft maandag in een openhartige boodschap op Twitter aangegeven dat ze even een pauze inlast. Als reden geeft ze aan dat ze kampt met sociale angst en depressieve gevoelens. Williams zegt dat ze ooit hetzelfde heeft meegemaakt, en wijst op het belang van goede ondersteuning.