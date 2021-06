Sonny Colbrelli sprint naar zege in Dauphiné, Pöstlberger blijft leider

Sonny Colbrelli heeft de derde etappe in het Critérium du Dauphiné naar zijn hand gezet. De Italiaan van Bahrain-Victorious was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe) behoudt de gele leiderstrui.

Op papier was dit de gemakkelijkste etappe met 2227 meter klimmen, maar de kopgroep zou wederom zijn kansen schoon zien. Wie een snelle afmaker in zijn rangen heeft, wist dat dit de enige dag was waarop een sprinter een goede kans had om nog te winnen.

Parcours

Vandaag startte het peloton buiten Grenoble en reed het door de Grésivaudan-vallei - een van die valleien die niet naar de rivier zijn genoemd - langs de Teisseire-fabriek waar ze siroop maken, een additief in menig Frans bidon, hoewel het bedrijf tegenwoordig in Britse handen is.

Dan ging het verder naar de voet van de Col de la Madeleine. Dit is een beroemde, bekende klim, maar voor de verandering nam de race een zijweg naar de top die parallel loopt aan de hoofdroute. Het is een schilderachtige versie voor wielertouristen die het verkeer op de hoofdweg kunnen vermijden. Hoe dan ook, het was lang, zeventien kilometer aan 8% en met drie kilometer boven de 10% aan het begin en er was slechts één adempauze op het tien kilometerpunt waar de weg kort afvlakt en daalt voordat de klim naar de pas werd hervat.

Daarna volgde de bekende afdaling naar Moûtiers en de finish die over dezelfde wegen liep als de twintigste etappe van de Dauphiné in juli vorig jaar, de ingekorte slotetappe in de bergen die gewonnen werd door Vincenzo Nibali. Alleen ging die helemaal tot Val Thorens, deze stopte halverwege de beklimming.

Weer een dag voor de vluchters?

We waren nog maar net aan het fietsen of twee renners kozen al voor de aanval. Omar Goldstein van Israel Start-Up Nation en Loïc Vliegen van Intermarché-Wanty-Gobert hoopten het scenario van de voorbije dagen verder te zetten. Daarin trok een vluchter telkens aan het langste eind. Vliegen, de Belg in het gezelschap, toonde zich dit jaar al door lang in de aanval te gaan in Luik-Bastenaken-Luik. Toen maakten hardnekkige krampen een einde aan het vluchterssucces van de 27-jarige renner. Vliegen had met Omer Goldstein de nationale kampioen van Israël met zich mee. De 24-jarige Goldstein was ook al eens nationaal kampioen in het tijdrijden. Hij kan dus een stukje tegen de klok rijden.

Maar echt veel vrijgeleide kregen de koplopers niet. De voorsprong van het duo schommelde een tijdje rond de 2’15”. Het zag er naar uit dat het peloton niet de fout van de voorbije dagen wou maken en hield de vluchters stevig in het gareel.

Pech voor Pedersen

Na iets meer dan 30 kilometer koersen gingen de eerste renners tegen de vlakte, waaronder Mads Pedersen (Trek-Segafredo), een van de kanshebbers van deze rit. De Deen zette aanvankelijk zijn weg voort, maar stapte even later dan toch af wegens te veel last. De sprinter van Trek kende een niet al te beste passage in deze rittenkoers. De ex-wereldkampioen moest in de vorige etappes al vroeg de rol lossen en een onfortuinlijke val maakte al vroeg een einde aan zijn Dauphiné.

Bora verdedigt gele trui

BORA-hansgrohe bepaalde al vroeg het tempo in het peloton om de kopgroep te controleren, en hoopte dat de sprintersploegen ook zouden meehelpen. Op de Côte d’Allègre, de eerste beklimming van de dag, groeide de voorsprong van het leidersduo toch een beetje en de mannen reden een hele periode om en bij de drie minuten voor het peloton uit.

Bij het naderen van de eerste tussensprint, op net geen 100 kilometer van het einde, moesten Vliegen en Goldstein weer wat van hun voorsprong inboeten, die op dat moment nog 2’35” bedroeg. Goldstein pakte na het bergpunt ook de tussensprint en de daarbij horende 10 punten. Vliegen kaapte 6 punten weg en Kasper Asgreen (Deceuninck–Quick-Step) ging nadien met de overige 4 puntjes lopen.

Bora knapte deze etappe veel werk op om Pöstlberger in het geel te kunnen houden en de Duitse ploeg stond er lange tijd vrijwel alleen voor. Maar met nog ongeveer 90 kilometer te gaan kwamen ook de mannen van Trek-Segafredo een handje toesteken. De achtervolging op het tweetal leiders was daarmee echt ingezet. Op de top van de Col des Limites (3,7 kilometer aan 5,5%), de laatste klim van de dag, had het peloton de kloof gedicht tot slechts één minuut. Daarna volgde een zeventien kilometer lange afdaling.

Kat en muis

Het peloton en de koplopers speelden vervolgens een kat-en-muisspelletje. Met nog 80 kilometer op de teller kreeg het duo Vliegen-Goldstein weer wat ademruimte van het peloton met Bora-hansgrohe op kop, dat de voorbije tien kilometer nog stevig aan het jagen was. De voorsprong steeg dan weer naar 1’50”, maar lang duurde dat niet. Nog eens tien snelle kilometers verder zakte het verschil opnieuw tot een schamele minuut. En zo ging het tijdsverschil voortdurend op en af. De kans dat de vlucht van de dag het voor een derde opeenvolgende keer tot het einde ging redden, was nu zo goed als onbestaande en dus konden we ons waarschijnlijk gaan opmaken voor een sprint.

En zo geschiedde. Op dik 27 kilometer van de finish werd eerst Goldstein en wat later ook een tegenspartelende Vliegen opgepeuzeld en de sprintersploegen begonnen de sprint gretig voor te bereiden. In de laatste 15 kilometer werd het peloton op de nochtans brede Franse wegen opgeschrikt door een plotse val. Guillaume Martin, Warren Barguil en Simon Geschke waren de voornaamste slachtoffers. Ook landgenoot Jan Bakelants zocht het asfalt van naderbij op. Verder wist iedereen recht te blijven en dus konden de renners vooraan zonder problemen sprinttreinen vormen in de slotkilometers. Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) maakte het af en won de derde etappe voor Alex Aranburu (Astana-Premier Tech) en Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

Ilan Van Wilder blijft beste jongere

De Oostenrijker Lukas Pöstlberger heeft nog twee seconden over op de dagwinnaar en runner-up Sonny Colbrelli, en mag bijgevolg nog een dag langer in het geel rondrijden. Ilan Van Wilder staat na drie etappes op de negende plaats in het algemene klassement met een achterstand van 24 seconden en best geplaatst in het jongerenklassement. De Opwijkenaar mag zich morgen nog een dag in het wit kleden voor de individuele tijdrit.

Uitslag:

1.Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 03:56:36

2.Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech

3. Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates

4. Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo

5. Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe

6. Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team

7. Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos

8. Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic

9. Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal

10. Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep

Rit van woensdag

Woensdag staat er na twee jaar nog eens een individuele tijdrit op het programma in de Dauphiné. De renners moeten een gevecht tegen de klok van 16, 4 kilometer afhaspelen tussen Firminy en Roche-la-Molière over een glooiend parcours. Na 7,5 kilometer volgt het eerste tussenpunt. In Unieux begint een oplopende stuk van een vijftal kilometer, waarna het parcours weer een stukje vlakker wordt. Op het einde loopt de weg nog 1,5 kilometer op tot aan de streep in Roche-la-Molière.