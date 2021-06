Is een vulkaanuitbarsting de ramp te veel voor Noord-Kivu in Congo?

Noord-Kivu in Congo wordt getroffen door de zoveelste humanitaire crisis. Deze keer heet de boosdoener Niyarangongo, een vulkaan.

Ruim 400000 Congolezen zijn op de vlucht geslagen voor een vulkaanuitbarsting in Goma, in Noord-Kivu. De situatie dreigt helemaal uit de hand te lopen als een nieuwe vulkaanuitbarsting een dodelijke gasbel onder het nabijgelegen Kivumeer laat vrijkomen. Hoe groot is de omvang van deze humanitaire ramp nu al? En wat zegt de manier waarop de Congolese overheid de ramp aanpakt over het leiderschap van president Félix Tshisekedi?

