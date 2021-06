Elke wei wolfbestendig? Onhaalbaar, onbetaalbaar en onzinnig

Nu in de Limburgse fusiegemeente Oudsbergen voor het eerst een gezonde koe is doodgebeten, dringt de vraag zich op of veehouders elke weide in Vlaanderen moeten gaan beveiligen. ‘Niet haalbaar en onbetaalbaar’, stelt Boerenbond. Dat geldt niet alleen voor de boeren, maar ook voor de Vlaamse overheid, die nu al veel geld uitgeeft aan de wolf.

‘De getroffen veehouder heeft niet alleen financiële schade geleden. Het is schokkend om één van je eigen dieren zo toegetakeld te zien’, stelt Vanessa Saenen, woordvoerder bij Boerenbond. ‘Dit heeft voor ongerustheid gezorgd bij de landbouwers.’

De betrokken veehouder wil alvast een wolfwerende omheining om zijn andere dieren te beschermen. Tot nu toe werd dat gezien als iets voor schapenhouders, omdat zij al het meeste te lijden hebben gehad onder de honger van de beschermde wilde dieren.

Geen subsidies voor rundveehouders

Professionele schapenhouders die hun weiden wolfbestendig willen maken, kunnen subsidies tot 80 procent van de installatiekosten aanvragen bij het agentschap Natuur en Bos (ANB). Rundveehouders komen daarvoor niet in aanmerking. ‘Kleinvee (zoals schapen, red.) afspannen is één zaak, maar ook runderen en paarden? Niet haalbaar en onbetaalbaar’, reageert Saenen.

In het jaar 2020 gaf de Vlaamse overheid 76.789 euro uit aan subsidie voor wolfwerende omheiningen. Dat staat tegenover 16.229 euro schadevergoeding die ze betaalde aan getroffen veehouders voor aangevallen dieren.

Woordvoerder van het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (Inbo) Koen Van Muylem raadt rund- en melkveehouders voorlopig niet aan om wolfwerende omheiningen te plaatsen. ‘Voorlopig is dat niet nodig. Door de geringe aantallen en de kleine kans kun je dat wetenschappelijk gezien niet aanraden.’

Volgens Van Muylem is de kans dat de wolven in Vlaanderen de smaak van rundsvlees te pakken krijgen heel klein. ‘In Vlaanderen hebben we er weinig ervaring mee, maar in Duitsland gebeurt slechts 1 à 2 procent van de aanvallen op rundvee’, zegt hij. Voor schapen raden zowel Vlaams minister voor Leefmilieu Zuhal Demir als Inbo die beveiligde omheiningen wel aan.

Een à twee procent van de 123 in 2020 gemelde wolvenslachtoffers onder landbouwdieren in Vlaanderen, dat zouden er ruw gerekend zo’n twee per jaar kunnen zijn. Voor Boerenbond is ieder dier dat gedood wordt er eentje teveel. Bovendien is de situatie in Duitsland, dat uitgestrekte wouden heeft, niet te vergelijken met die in het dichtbevolkte Vlaanderen, zegt Saenen.

‘Niet te vergelijken met probleemwolf Billy’

‘Voor ons is de doelstelling: zo weinig mogelijk schade bij de boeren, en als die er is, helpen’, vat ze samen. ‘Landbouwers zijn niet tegen de wolven, maar er moet worden gezorgd dat er draagvlak blijft.’

Blijkt de hongerige wolf een probleemwolf te zijn, dan kan hij ‘verwijderd worden’, zegt Van Muylem nog. Dat gebeurde recent nog in Frankrijk met Billy, de wolf die in de provincie Antwerpen twee zieke runderen doodbeet. ‘Maar deze wolf is in niets te vergelijken met Billy: die drong herhaaldelijk binnen in stallen. Dat is probleemgedrag. Deze wolf viel aan in de wei.’ De burgemeester van Oudsbergen, Lode Ceyssens (CD&V), vindt dat het wel degelijk om een probleemwolf gaat, en ziet het dier het liefst ‘verwijderd’.