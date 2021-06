In de VS krijgen duizenden NBA-fans opnieuw de toelating om hun favoriete basketbalteam naast het veld toe te juichen. Helaas zijn enkele spelers recent het slachtoffer geworden van onbeschoft gedrag van toeschouwers. Zo werden spelers bespuugd of bekogeld met popcorn en een flesje water. De NBA-sterren vragen nu meer respect en bescherming op het speelveld.