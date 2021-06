Brussel maakt zich klaar voor de zomer met eerste openluchtzwembad

Een duik in het kanaal van Brussel, wat gevaarlijk en verboden is, krijgt komende zomer veiligere alternatieven zoals zwemmen in het eerste openluchtzwembad van onze hoofdstad of zonnen op het strand aan de voet van het Justitiepaleis.

‘Afgelopen zomer heeft ons geleerd hoe ondraaglijk het weer kan zijn als je geen verfrissing hebt in een grootstad als Brussel’, zegt Paul Steinbrück van Pool is Cool, een vzw van burgers en experts die al sinds 2015 streven naar de herinvoering van openlucht zwemmen in Brussel.

‘Als we moeten wachten op de eerste permanente openluchtzwembaden in Brussel, zitten we al enkele jaren verder. Daarom besloten we ons eigen openluchtzwembad Flow te realiseren, met hulp van de Brusselse en Vlaamse overheid’, zegt Steinbrück.

‘Het is de bedoeling dat Flow een tijdelijk alternatief biedt totdat de eerste permanente zwembaden hun deuren openen. Van 1 juli tot eind augustus kunnen mensen hier gratis zwemmen.’ Je dient je daarvoor in te schrijven via de website en er mogen slechts 25 mensen per tijdslot in het zwembad.

Pool is Cool is volop bezig met de voorbereidingen ervan. ‘Het moet ons lukken om tegen juli alles rond te krijgen. We zijn alvast heel erg blij dat we zo ver geraakt zijn.’

Strand

Sinds 1 maart zijn de hellingen van het Justitiepaleis autovrij. Daarom ging Stad Brussel op zoek naar projecten om ze deze zomer te doen opleven. Daarvoor werd een budget van 50.000 euro ter beschikking gesteld. Vijf projecten werden geselecterd, waaronder de Marolles Plage van Foyer des Jeunes des Marolles. Zij zullen een strand aanleggen met allerlei animaties.

Daarnaast zijn er nog aanvragen ingediend bij Stad Brussel. ‘We zijn momenteel nog volop bezig met allerlei projecten goed te keuren’, zegt de woordvoerder van Delphine Houba, schepen van Cultuur en Toerisme in Brussel. ‘Midden juni gaan we een duidelijk beeld hebben van hoe Brussel er deze zomer zal uitzien’, klinkt het.