Door corona geplaagd Brazilië vreest ‘kampioenschap des doods’

Brazilië heeft zich verrassend kandidaat gesteld om binnen twee weken de Copa America te organiseren, het Zuid-Amerikaanse equivalent van het EK voetbal. Eerder haakte buurland Argentinië af na een stijging in het aantal coronagevallen, en critici vrezen ook een derde golf in Brazilië. ‘Is Bolsonaro serieus?’

Tien Zuid-Amerikaanse landen zullen tussen 13 juni en 10 juli om de Copa America dingen in Brazilië. Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie Conmebol bekendgemaakt.

Het tornooi, dat vorig jaar al werd uitgesteld, zou oorspronkelijk georganiseerd worden door Colombia en Argentinië. Eerst besloot de Conmebol dat er geen wedstrijden meer zouden gespeeld worden in Colombia, nadat in het land een protestgolf uitbrak tegen de huidige regering. Maandag raakte bekend dat ook Argentinië afhaakt, nu het land weer kampt met een piek van coronabesmettingen en een nieuwe lockdown voor de deur staat. ‘Met zoveel gevallen konden we dit kampioenschap onmogelijk organiseren’, aldus kabinetschef Santiago Cafiero.

Enter Brazilië. Daar wil president Jair Bolsonaro, al lang een criticus van de coronamaatregelen, zijn landgenoten duidelijk maken dat het gewone leven zijn gang weer kan gaan. De Conmebol bedankte de extreemrechtse president dan ook uitgebreid voor zijn ‘onmiddellijke steun’ om ‘de deuren te openen voor wat nu het veiligste sportevenement ter wereld wordt’.

Daling besmettingen vertraagd

Latijns-Amerika en de Caraïben behoren tot de door het coronavirus zwaarst getroffen gebieden, de regio telt voor 30 procent van alle coronadoden wereldwijd. Brazilië is met meer dan 460.000 slachtoffers na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld.

De Brazilianen noteerden de voorbije zeven dagen wel ‘maar’ 204 besmettingen per 100.000 inwoners, tegenover 484 in Argentinië, toch vrezen experts ook daar een nieuwe piek. De daling van het aantal besmettingen is vertraagd, en het zevendaags gemiddelde van dagelijkse nieuwe gevallen zit weer boven de 61.000, tegenover 56.000 een maand geleden.

Spelers twijfelen

Politieke tegenstanders van Bolsonaro zijn dan ook niet te spreken over de beslissing. Renan Calheiros, die in het Braziliaanse hogerhuis het onderzoek leidt naar de aanpak van de president in deze coronapandemie, sprak al van het ‘kampioenschap des doods’. ‘Is Bolsonaro serieus?’, vroeg ook Gleisi Hoffmann, voorzitter van de Arbeiderspartij, zich af. ‘We zitten midden in de pandemie, er komt een derde golf aan en we hebben een gebrek aan ziekenhuisbedden. Ongelofelijk.’

Paulo Câmara, gouverneur van het noordoostelijke Pernambuco, liet al weten dat de staat geen wedstrijden van de Copa America zal toelaten. Ondertussen spreken zelfs sommige spelers al hun twijfels uit over het tornooi. ‘We moeten de gezondheid van de mensen vooropstellen’, reageerde de Uruguayaanse steraanvaller Luis Suárez.