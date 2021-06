Sergio Herman stapt uit Antwerps sterrenrestaurant The Jane

Na zeven jaar neemt topchef Sergio Herman afscheid van zijn tweesterrenrestaurant The Jane in antwerpen. Veel zal er niet veranderen maar Nick Bril, zakenpartner van Herman, wordt nu eigenaar voor de volle 100, procent. Dat melden ze zelf in een persbericht.

In 2014 openden Sergio Herman en Nick Bril het restaurant The Jane in het Antwerpse Groen Kwartier. Meteen werd het restaurant een hotspot voor liefhebbers van gastronomisch eten. En al snel mocht het duo twee Michelinsterren ontvangen. The Jane scoorde 18 op 20 bij Gault&Millau en is lid van de prestigieuze club ‘Les Grandes Tables du Monde’.

‘The Jane Antwerp heeft ons vanaf het eerste moment uitgedaagd, zowel creatief als culinair en ik kijk met trots terug op alles wat we hier bereikt hebben. Het is niet meer dan logisch dat Nick Bril met zijn talent en ondernemerschap verderzet wat hij de voorbije jaren in de praktijk al deed’, reageert Sergio Herman in een persbericht. Hij zal zich nu vooral focussen op een internationale groei met zijn groep. Nick Bril zal dan ook de resterende aandelen overnemen van de exploitatie van The Jane Antwerp.