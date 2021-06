WHO geeft ‘stigmatiserende’ coronavarianten nieuwe namen

Vanaf nu worden de varianten van het coronavirus benoemd met Griekse letters. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil zo vermijden dat de landen waar de varianten voor het eerst gesignaleerd werden, een stigma opgeplakt krijgen.

Vier varianten van het coronavirus krijgen van de WHO een nieuwe naam: de Britse variant (B.1.1.7), de Zuid-Afrikaanse (B.1.351), de Braziliaanse (P.1) en de Indiase (B.1.617.2). Zij zullen respectievelijk Alpha, Beta, Gamma, en Delta genoemd worden, in orde van ontdekking. Nieuwe varianten zullen ook telkens de volgende letter in het Griekse alfabet als naam krijgen.

De WHO benadrukt dat ook de bestaande wetenschappelijke namen met cijfers, letters en punten verder gebruikt zullen worden, omdat die belangrijke informatie bevatten voor het onderzoek. ‘Deze wetenschappelijke namen hebben dus hun voordelen, maar ze zijn moeilijk uit te spreken en te onthouden, wat kan leiden tot vergissingen’, legt de organisatie uit.

Daardoor worden virussen vaak genoemd naar de plaatsen waar ze ontdekt werden, maar dat werkt volgens de WHO stigmatiserend en discriminerend. ‘Om dat te vermijden en de publieke communicatie te vergemakkelijken, raden we de nationale overheden, media en anderen aan om deze nieuwe benamingen over te nemen.’

De gezondheidsorganisatie ging trouwens niet over één nacht ijs in de zoektocht naar de nieuwe namen, bevestigt de betrokken bacterioloog Mark Pallen aan The Guardian. Er werd volgens Pallen maanden overlegd, en verschillende alternatieven zoals de namen van Griekse goden passeerden de revue.