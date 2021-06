In het Limburgse Oudsbergen is een koe doodgebeten, zo goed als zeker door de Limburgse wolven, zegt Welkom wolf. Als dat bevestigd wordt, is het de eerste echte aanval op gezonde runderen in Vlaanderen.

‘In 2020 viel de zwervende wolf Billy al twee keer een koe aan, maar toen ging het telkens om doodzieke dieren’, zegt Jan Loos van Welkom wolf. ‘Deze keer lijkt het te gaan om een gezond jong dier dat deel uitmaakte van een kudde. Wat er exact gebeurd is in Oudsbergen, zal verder onderzoek door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo) moeten uitwijzen.’ Wolven zetten een kudde soms in beweging om te kijken of er eentje niet mee kan met de groep. Die is dan ‘pakbaar’.