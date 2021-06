Russische oppositieleider uit vliegtuig gehaald en gearresteerd

Andrei Pivovarov, leider van de prodemocratische organisatie Open Russia, is maandagavond gearresteerd. Hij werd in Sint-Petersburg door de Russische veiligheidsdienst FSB uit een vliegtuig gehaald dat vlak voor het opstijgen werd tegengehouden. Dat meldt hij via zijn Twitteraccount.

‘Ik stapte net uit het vliegtuig in Pulkovo. Ik ging door de douane, er werden mij geen vragen gesteld. Het vliegtuig was al aan het taxiën, toen het plots stopte en de politie aankwam’, schrijft de leider van de Russische oppositiepartij Open Rusland op Twitter.

Andei Pivovarov laat weten dat hij vervolgens uit het vliegtuig is geplukt. Hij zou verdacht worden van het leiden van een ‘ongewenste’ organisatie. Volgens zijn team, die zijn sociale media beheren, zou hij inmiddels verhoord zijn. Mocht hij veroordeeld worden, kan hij een celstraf krijgen.

Op zijn Twitteraccount is ook een video te zien van een huiszoeking bij zijn appartement en een foto van de oppositieleider in handboeien.

Aanhangers beschermen

Open Russia werd gefinancierd door de voormalige oligarch Mikhail Khodorkovsky, die tien jaar lang gevangenzat in Rusland, waarna hij naar Londen vluchtte om van daaruit de Russische oppositie te steunen.

Vorige week besloot Open Rusland (Otkrytaya Rossiya in het Russisch) al haar activiteiten te staken. Volgens Andrei Pivovarov werd de beslissing genomen om aanhangers te beschermen tegen strafrechtelijke vervolging.

In aanloop naar de verkiezingen van september is de druk op oppositionele groepen in Rusland opgevoerd. Tientallen organisaties zijn aangemerkt als ‘onwenselijk’. In 2015 werd lidmaatschap van dergelijke organisaties strafbaar.

De belangrijkste Russische oppositieleider, Aleksej Navalny, zit in de gevangenis. Hij kreeg in februari 2,5 jaar cel vanwege een oude fraudezaak.

Wit-Rusland

Op 23 mei werd de 26- jarige Protasevitsj, een Wit-Russische journalist, opgepakt in Minsk, nadat het vliegtuig waar hij inzat, was afgeleid. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat de Wit-Russische autoriteiten het vliegtuig dwongen om uit te wijken naar Misk, waardoor de journalist gearresteerd kon worden. De Europese Unie sprak van een ‘kaping’.