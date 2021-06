Onderzoek naar zedenfeiten in Brusselse school: ouders vragen kalmte

De ouders van een aantal kinderen die school lopen in de basisschool Floralia in Sint-Lambrechts-Woluwe roepen op tot kalmte, respect en waardigheid, nu in de pers berichten zijn verschenen over een onderzoek naar mogelijke zedenfeiten op de school. Een lid van het onderwijzend personeel zou zich mogelijk vergrepen hebben aan één of meerdere kinderen maar de ouders betreuren dat het onderzoeksgeheim niet gerespecteerd werd en foute informatie naar buiten is gekomen.

‘Als deze feiten hebben plaatsgevonden, dan betreuren wij dit ten zeerste’, zeggen de ouders in een brief. ‘Voor ons, ouders die bezorgd zijn over het welzijn van onze kinderen, is dit een heel ernstige situatie. Het publiceren van geruchten en leugens over de zaak dramatiseert echter alleen de situatie en, wat nog erger is, die van de potentiële slachtoffers en al onze kinderen.’

Eén van de ouders lekte informatie naar de krant La Dernière Heure.

Valse informatie

Dat de pers op de hoogte is van de zaak, kan het onderzoek en de sereniteit van het schoolklimaat schaden, aldus de ouders, die er zwaar aan tillen dat ‘een bepaalde pers valse informatie heeft doorgegeven zonder de moeite te nemen om deze te verifiëren’.

Zo zou het volgens de ouders niet kloppen dat de politie alle ouders gevraagd heeft om hun kinderen door een arts te laten onderzoeken.

‘We roepen op tot inachtneming van de journalistieke ethiek, die erin bestaat verschillende informatiebronnen te verifiëren, in plaats van te luisteren naar geruchten’, gaat het verder. ‘In dit geval dreigt de berichtgeving over deze ‘affaire’ een rampzalige situatie te veroorzaken waarin iedereen verliest.’

Beschuldigingen op sociale media

Ook klagen de ouders aan dat via sociale media een leerkracht beschuldigd wordt en diens naam, foto en woonplaats verspreid worden, terwijl de politie op geen enkel moment de naam van een mogelijke verdachte heeft bekendgemaakt.

‘Wij zijn het niet eens met deze haat, deze onnodige laster en deze inbreuken op de privacy en betreuren het dat het vermoeden van onschuld wordt geschonden’, besluiten de ouders die hun steun uitspreken voor de directie en het hele Floralia-team, en verklaren het volste vertrouwen in justitie te hebben.