Dinsdag zonnig en zomers warm

Dinsdag wordt het zonnig en warm. De wind waait eerst zwak uit het oosten tot het zuidoosten, maar hij wordt geleidelijk matig. Het kwik bereikt 20 graden op de hoge plateaus van de Ardennen, 22 graden aan de kust en 24 of 25 graden elders. Dinsdagavond en -nacht wordt het meestal helder. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. Het kwik daalt naar 7 tot 14 graden, zo meldt het KMI.

Woensdag is het nog lange tijd droog en vrij zonnig. Het wordt warm met maxima van 20 à 21 graden in de Hoge Venen tot 26, lokaal 27 graden in Laag­ en Midden­België.

Op het einde van de namiddag of tegen de avond bereikt onstabiele lucht vanuit Frankrijk ons land en vergroot de kans op enkele regen­ of onweersbuien, vooral over het zuiden en in de streken nabij de Franse grens.

Er waait een meestal zwakke wind uit oost tot zuidoost, ruimend naar zuid. Aan zee steekt in de namiddag een matige zeebries op uit het noordoosten waardoor het daar dan wat afkoelt.