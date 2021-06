Nationale Bank van België: ‘Jongeren kunnen wel een huis kopen’

Slagen jongeren er door de hoge huizenprijzen en strenge banken nog in een huis te kopen? De Nationale Bank van België vindt daar geen bewijs voor.

Slagen jongeren er door de hoge huizenprijzen en strenge banken nog in een huis te kopen? Heel wat jongeren vrezen namelijk dat een eigen woonst door de recordprijzen in een aantal steden een verre droom blijft. Onder ­andere het adviesbureau Immotheker Finotheker waarschuwde dat de woningmarkt voor jongeren op slot zit. ‘Klopt niet’, stelt de Nationale Bank van België nu. Die gaf op een persconferentie aan dat jongeren (21-35 jaar) nog altijd even vaak een huis of appartement kunnen kopen als vroeger. In 2020 werd 35 procent van de hypotheken verleend aan jongeren.

Wat wel gewijzigd is, is dat jongeren een grote inbreng op tafel leggen. Het aantal leningen dat meer dan 90 procent van de waarde van het vastgoed dekt, is voor eerste kopers afgenomen van 45 procent in 2019 tot 30 procent in 2020. Vooral leningen waar eerste kopers 10 tot 20 procent van de waarde zelf op ­tafel leggen (of met steun van de ouders) is duidelijk in opmars.

In totaal werd in België vorig jaar voor 42 miljard euro aan ­hypotheekleningen verschaft. Dat is iets minder dan in 2019, toen er in Vlaanderen nog heel wat leningen werden verschaft om onder de woonbonus te vallen. Het cijfer van het coronajaar 2020 ligt wel in lijn met dat van 2019.