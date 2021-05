David Goffin al in eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld

David Goffin (ATP 13) heeft zich maandag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op Roland Garros. De 30-jarige Luikenaar verloor zijn opener op het gravel in Parijs tegen de 19-jarige Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 76) in drie sets: 6-0, 7-5 en 7-6 (7/3). De partij duurde 2 uur en 22 minuten.

Het was Goffins allereerste ontmoeting met de jonge Italiaan, die niet onder de indruk was en de Belg meteen met de neus op de feiten drukte. Goffin verloor de eerste set kansloos met 6-0. Nadien toonde Goffin beterschap, al kon hij zijn niveau niet voldoende opkrikken om Musetti setwinst af te snoepen. In de derde set bracht een tiebreak de beslissing. Goffin kon de Italiaan weer niet de baas en verloor de partij.

De beste prestatie van Goffin in Parijs is een plaats in de kwartfinales in 2016. Ook vorig jaar sneuvelde de Luikenaar in de eerste ronde meteen zonder pardon tegen de Italiaan Jannik Sinner.