Naomi Osaka trekt zich terug uit Roland Garros

In een openhartige boodschap op Twitter kondigt het nummer twee van de wereld in het vrouwentennis aan dat ze één van de belangrijkste toernooien vroegtijdig verlaat. Als reden geeft ze aan dat ze kampt met sociale angst. Ze zal een tijdje wegblijven van de tennisbaan, klinkt het nog.

Naomi Osaka haalde zich de woede van de organisatie van Roland Garros op de hals toen ze enkele dagen geleden weigerde de persmomenten tijdens het toernooi bij te wonen. Nu vertelt ze openlijk dat ze zich kwetsbaar en angstig voelde bij het vooruitzicht voor de wereldpers te moeten spreken.

De Japanse atlete legt uit dat ze introvert is en op toernooien graag een hoofdtelefoon draagt om haar sociale angst te temperen. Bovendien haalt ze aan dat ze zich sinds de US Open in 2018 met periodes depressief heeft gevoeld en daar erg mee geworsteld heeft.

Osaka kreeg zondag van de organisatoren van Roland Garros nog een waarschuwing dat ze uitgesloten zou worden als ze haar persboycot verderzette. Ze kiest er nu zelf voor zich terug te trekken uit het toernooi ‘zodat iedereen zich weer op het tennis kan focussen.’

Osaka blijft ervan overtuigd dat de regels - die deelnemers dwingen met de pers te praten - tenminste voor een deel verouderd zijn. Ze hoopt ‘na haar pauze met de organisatoren van toernooien een manier te vinden om de situatie beter te maken voor de spelers, de pers en de fans.’

• Groots op het veld, groots op de barricades

Het is niet de eerste keer dat de invloedrijke tennisster haar platform gebruikt om bepaalde zaken onder de aandacht te brengen. Eerder deed ze dat ook al voor politiegeweld en racisme. Tijdens de US Open vorig jaar droeg ze mondmaskers met de namen van verschillende slachtoffers van raciale onrechtvaardigheid, waaronder George Floyd.

De 23-jarige Osaka won zondag haar eersterondewedstrijd tegen de Roemeense Patricia Tig (WTA 63) met 6-4 en 7-6 (7/4). In de tweede ronde zou woensdag met Ana Bogdan (WTA 102) normaal opnieuw een Roemeense wachten.