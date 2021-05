Geen operatie voor De Bruyne, Hazard meteen fit: Rode Duivels klaar voor EK

De coach van de Rode Duivels, Roberto Martinez, gaf maandag samen met speler Eden Hazard een persconferentie voor de start van het Europees Kampioenschap 2021. Daarin verklaarde hij dat Kevin De Bruyne geen operatie nodig heeft en zal meespelen op het EK. Hazard rekent hij onder de fitte spelers, Witsel schat hij pas tijdens de derde match in te zetten.

De consternatie bij de Belgen was groot toen zondag bekend werd dat Kevin De Bruyne een acute neusbreuk en een fractuur aan de linkeroogkas had opgelopen na de botsing met een verdediger van de Britse club Chelsea tijdens de finale van de Champions League.

De oogkas van Kevin De Bruyne

Al gauw verklaarden heel wat specialisten dat De Bruyne - hoogstwaarschijnlijk met de hulp van een beschermend gezichtsmasker - toch zou kunnen deelnemen aan het EK. Zo ziet het er ook naar uit, volgens bondscoach Roberto Martinez.

‘We hebben het geluk dat hij geen operatie nodig heeft. Met operatie was hij er niet bij geweest op het EK. Nu hebben we het gevoel dat dat wel zo zal zijn’, verklaarde Martinez. Hij stelde dat hij zelf ook ooit met masker heeft gespeeld. ‘Heel comfortabel was dat niet. Nu zijn de maskers veel lichter en beter te gebruiken. Een performant masker wordt belangrijk.’

Foto: AP

Door de gebroken neus en oogkas moet de onfortuinlijke De Bruyne een kruis maken over zijn geplande week vakantie. ‘We hebben zijn programma veranderd. Hij moet tests ondergaan om te kijken wat we met hem kunnen doen.’

De enkel van Eden Hazard

De coach wil ook weten wat hij met Eden Hazard kan doen, lijkt het. Die is net hersteld van een enkelblessure. Toch zegt hij Hazard niet anders dan de andere spelers te behandelen. ‘Het komt erop aan te kijken waar iedereen staat. We hebben eerst nog twee vriendschappelijke matchen. Deze week is belangrijk voor Eden en voor elke speler om zich klaar te stomen. Sommigen wacht extra werk.’

Foto: Belga

‘We spelen tegen Rusland, Denemarken en Finland op verplaatsing. Dan heb je fitte spelers nodig. Hazard maakt deel uit van die fitte spelers’, voegt hij nog toe. Ook Hazard bevestigt dat hij niet liever wil dan spelen. ‘Ik ben dicht bij mijn goeie niveau. Ik moet nu gewoon matchritme opdoen. Ik was altijd sterk als ik veel wedstrijden op rij kon spelen.’

Wat zijn voor Hazard de grote uitdagingen? ‘Ik heb niet veel minuten in de benen, daar moet ik mee omgaan’, beseft de flankaanvaller. Verder is er schrik voor nieuwe blessures, die de opbouw van dat matchritme in de weg kunnen staan. ‘Ik doe er alles aan om niet geblesseerd te geraken.’

De achillespees van Axel Witsel

Dan is er nog die andere steunpilaar van de Rode Duivels, Axel Witsel, met zijn herstellende achillespees. ‘Ik heb een goed gevoel bij Axel Witsel. Het is ons doel hem fit te krijgen voor de derde groepsmatch’, verklaarde Martinez op de persconferentie. ‘Hij ligt voor op schema, maar we leggen geen extra druk op zijn schouders voor die deadline.’

De bondscoach wijst naar Albert Sambi-Lokongo als schaduwspeler voor Witsel. ‘We nemen een beslissing over Axel op 11 juni. Tot dan willen we iemand achter de hand hebben’, klinkt het. Andere reservespelers op de verdediging zijn Brandon Mechele en Zinho Vanheusden, zoals eerder bekendgemaakt. Nieuw is dat Thomas Kaminski zich bij de Duivels voegt als vierde doelman.

Thomas Kaminsky vervoegt het team. Foto: Belga

Over die andere toevoeging aan het team, naast de grasmat welteverstaan, wilde Martinez ook nog wat kwijt. ‘Voor mij was het een logische keuze om Thierry (Henry, red.) te vragen. Hij kent alle spelers. Ook de jongeren, die hij volgde bij de U21. Hij was deel van het team op het WK 2018. Dat hij er nu bij is, voelt heel natuurlijk en is positief voor alle partijen. Het was geen moeilijke beslissing om hem terug te vragen. De Belgische bond heeft hem aangezocht en niet andersom.’