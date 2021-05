Het treinverkeer in Nederland komt weer op gang. Dat meldt de Nederlandse spoorwegmaatschappij NS en bevestigt Infrabel. Een storing aan het telefoniesysteem veroorzaakte deze namiddag hinder op het volledige Nederlandse spoornetwerk.

Het internationaal treinverkeer naar Nederland is opnieuw mogelijk. Dat meldt Infrabel. Treinen konden maandagnamiddag slechts tot aan de grens met Nederland rijden omdat onze noorderburen kampten met een grote treinstoring.

Door een storing in het GSM-R-netwerk bij de verkeersleiding van ProRail, lag het spoornetwerk in Nederland deze namiddag grotendeels stil. Het GSM-R-netwerk wordt vooral gebruikt in de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Door de storing was de communicatie tijdelijk niet mogelijk, wat het onveilig maakte voor machinisten om verder te rijden. De storing is intussen hersteld en had ook gevolgen voor de treinlijnen tussen België en Nederland. Die moesten aan de grens stoppen.