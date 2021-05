De Amerikaanse actrice Courteney Cox, die jarenlang Monica Geller speelde in de serie Friends, heeft haar beste danspassen bovengehaald. Samen met popster Ed Sheeran heeft Cox een video opgenomen die de harten van fans van de populaire sitcom sneller doet slaan. Bekijk het in bovenstaande video.

In het zesde seizoen van Friends dansen de personages van Cox (Monica) en haar tv-broer David Schwimmer (Ross) tijdens oudejaarsavond The Routine, een lachwekkend dansje uit hun jeugd. Op haar Instagrampagina deelt de 56-jarige actrice de video waarin ze The Routine uitvoert met Ed Sheeran. ‘Gewoon een oud dansje met een vriend’, schrijft ze erbij.

Reünie

Vanaf dinsdagavond zal The one where they get back together beschikbaar zijn in Vlaanderen. De zender Play4 zendt de eenmalige Friends-reünie die avond uit. Vanaf dan is de af­levering ook op Streamz te raadplegen.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le­Blanc, Matthew Perry en David Schwimmer blikken terug op de tien seizoenen die van de hitserie werden gemaakt. ­James Cordon is gastheer. Ook gastacteurs van weleer, ­zoals Tom Selleck, komen langs.