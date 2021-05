Pöstlberger wint tweede etappe Critérium du Dauphiné

Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe) heeft de tweede rit, een heuvelachtige etappe van Brioude naar Saugues, gewonnen in het Critérium du Dauphiné.

Gisteren pakte onze landgenoot Brent Van Moer (23) met de openingsetappe een schitterende eerste profzege. Hij mocht dus meteen blinken in de eerste gele leiderstrui. Sonny Colbrelli droeg het groen nadat hij in de eerste etappe naar de tweede plaats sprintte. Cyril Gautier trok de bolletjestrui aan, terwijl Patrick Gamper in het wit werd gehuldigd.

Parcours

Vandaag stond de renners een een semi-bergetappe te wachten. Vanuit het vertrek in Brioude werden eerst nog de vlakke wegen opgezocht, maar na ruim veertig kilometer was het voor het eerst klimmen geblazen met de Col de Peyra Taillade (8,3 km aan 7,4 procent), een bijzonder onregelmatige klim met stijgingspercentages tot wel 12 procent. De Col de Peyra Taillade was eerder te zien in de vijftiende rit van de Ronde van Frankrijk in 2017. Chris Froome droeg toen de gele trui, maar had mechanische problemen op de klim. Hij wist daarna nog wel terug de aansluiting te maken.Ook Nairo Quintana houdt geen goede herinneringen over aan deze klim. Hij verloor in diezelfde Ronde van Frankrijk maar liefst 4 minuten op deze beklimming.

Het was de zwaarste beklimming van de dag, maar daar hield het klimmen niet op. Er lagen de renners daarna nog vier kuitenbijters te wachten.

Holmes op jacht naar bergpunten

Matt Holmes kwam als eerste boven op de Taillade voor Delaplace en Pöstlberger en pakte 10 punten. Hetzelfde deed de Holmes op de Côte de la Vachellerie, goed voor nog eens 2 punten erbij. Ook bij de derde beklimming bolde Holmes als eerste over de streep. Hij neemt met een totaal van dertien punten de bollentrui over van Van Moer. Het is duidelijk dat de Brit van Lotto Soudal met ambities in het bergklassement van deze Dauphiné is gestart.

INEOS neemt koers in handen

Na een snel eerste wedstrijduur - een gemiddelde van 44,7 kmr- had de ontsnapping van de dag, een groepje van vijf renners, een voorsprong van 5’20” op het peloton in aanloop naar de eerste beklimming van de dag, de Col de Peyra Taillade. Hun namen: Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic), Matt Holmes (Lotto Soudal), Shane Archbold (Deceuninck-QuickStep) en Robert Power (Qhubeka Assos).

Zoals verwacht nam een sterk INEOS de touwtjes in handen en controleerde van in het begin het peloton. Ze hebben dan ook verschillende kanshebbers in hun rangen voor het eindklassement, waaronder Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart, en Richie Porte.

De manschappen van Geraint Thomas joegen het tempo stevig de hoogte in en knabbelden gestaag aan de voorsprong van het vijftal. Het tijdsverschil schommelde een tijdje rond de 3’45”, maar het peloton bleef stevig op het gaspedaal drukken.

Met nog iets minder dan 65 kilometer te gaan begon de voorsprong van de koplopers zienderogen te slinken.

Het peloton onder leiding van INEOS-Grenadiers bracht het verschil al gauw terug naar drie minuten. Even later telde het leidersgroepje nog vier renners. Robert Power (Qhubeka Assos) kon het tempo van zijn kompanen niet meer volgen en staakte zijn wedstrijd.

Op minder dan 35 kilometer van het einde viel de kopgroep plots uit elkaar. In de afdaling scheurde het duo Archbold en Pöstlberger zich af van Delaplace en Holmes. De twee moesten dan met een voorsprong van nog 2’45” op het peloton een koppeltijdrit van 30 kilometer afhaspelen en kregen daarbij nog twee beklimmingen op hun bord. Archbold had het knap lastig om Pöstlberger te volgen in de afdaling en op 17 kilometer van de finish moest de Oostenrijker laten gaan.

Ondertussen probeerden in het peloton de jongens van Trek-Segafredo de voorsprong van Pöstlberger, de man voorop, terug te schroeven. Maar dat ging niet van een leien dakje. Integendeel, het peloton verbrokkelde en leek te laat te komen om de Oostenrijker nog terug te pakken. Op de côte de la forêt de Pourcheresse kreeg de renner van Bora-hansgrohe het zichtbaar moeilijk en zijn voorsprong zakte, met nog 3,5 klimwerk voor de boeg op het voorlaatste bergje, onder de 2 minuten. De vraag was niet of maar wanneer de beslissende aanval uit het peloton zou komen.

Op vijf kilometer van de meet trok Ben O’Connor ten aanval. De 25-jarige Australiër ging alleen op jacht naar Pöstlberger, maar dat liet het peloton niet begaan. Het uitgedunde peloton kwam weer samen en zette de achtervolging in, maar ving bot. Het bijt net als gisteren zijn tanden stuk op de vroege vlucht. Lukas Pöstlberger kon voorblijven en won de etappe gevolgd door Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) en Alejandro Valverde (Movistar) op plaatsen twee en drie.

Ilan Van Wilder beste Belg en pakt witte trui

Ilan van Wilder (Team DSM) eindigde knap als zevende in de sprint van het achtergebleven peloton en werd daarmee de beste jongere in deze Dauphiné en de landgenoot mocht schitteren met zijn eerste witte trui in deze wedstrijd.

Rituitslag:

1. Lukas Pöstlberger BOH 4:25:20

2. Sonny Colbrelli TBV +11

3. Alejandro Valverde MOV +11

4. Kasper Asgreen DQT +11

5. Sven Erik Bystrøm UAD +11

6. Patrick Konrad BOH +11

7. Ilan Van Wilder DSM +11

8. Greg Van Avermaet ACT+11

9. Alex Aranburu APT +11

10. David Gaudu GFC +11