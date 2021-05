De Italiaanse autocoureur Fabio Barone heeft zondag 30 mei op een heuvelflank in het Italiaanse Maratea een wereldrecord gevestigd. Aan het stuur van een knalrode Ferrari F8 Tributo scheurde Barone met een recordsnelheid over de weg vol haarspeldbochten. Bekijk zijn prestatie in bovenstaande video.