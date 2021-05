Gewapende Franse ex-militair in Dordogne opgepakt

In de Dordogne in Frankrijk is de gezochte en gewapende ex-militair Terry Dupin (29) opgepakt. Hij is bij zijn arrestatie gewond geraakt. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin bevestigd.

De man werd ‘geneutraliseerd’, schreef de minister. Hij feliciteerde de gendarmes en ‘in het bijzonder de GIGN (elite-eenheid van de gendarmerie, red.)’ voor hun ‘doortastend optreden’. Volgens een bron dicht bij het onderzoek, raakte de man ‘gewond door kogels’.

Dupin, die al vier keer veroordeeld werd wegens huiselijk geweld, hield zich meer dan 24 uur schuil in een bos in Lardin-Saint-Lazare.

Maadagochtend nog had de gendarmerie op sociale media nog een oproep naar getuigen verspreid met een foto van de man.

Sinds zondag probeerden elite-eenheden van de gendarmerie (GIGN) van Toulouse en Satory, uit de regio van Parijs, en meer dan 300 gendarmes en hondenbrigades, ondersteund door ten minste zeven pantservoertuigen en zeven helikopters, de 29-jarige man op te sporen. Die had zich verschanst in een steil, rotsachtig, bebost en moeilijk toegankelijk gebied van ongeveer vier vierkante kilometer. Ondertussen is de man dus opgepakt.