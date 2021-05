‘The Love Boat’-ster Gavin MacLeod (90) overleden

Gavin MacLeod, die de gastvrije kapitein van het cruiseschip speelde in ‘The Love Boat’, is zaterdag op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

De neef van MacLeod, die het nieuws bevestigde aan magazine Variety, gaf geen doodsoorzaak. De gezondheid van de 90-jarig acteur was al wel enkele maanden achteruit aan het gaan.

MacLeod is eigenlijk geboren als Allan See. Voor zijn acteercarrière veranderde hij zijn voornaam naar Gavin omdat hij dat een mooie naam vond, en zijn achternaam naar MacLeod als eerbetoon naar zijn acteerleerkracht aan de universiteit.

MacLeod zal bij het grote publiek vooral herinnerd worden voor zijn vertolking van kapitein Merrill Stubing, de hoofdrolspeler van de Amerikaanse serie ‘The Love Boat’. De populaire serie werd van 1977 tot 1986 uitgezonden. Daarna kwamen er ook nog enkel tv-films waarin de acteur ook meespeelde.

De cast van ‘The Love Boat’. McLeod (midden vanvoor) speelde kapitein Merrill Stubing. Foto: ISOPIX

Schurkenrollen

Voordat hij de rol van Stubing kreeg aangeboden, speelde hij vooral schurkenrollen. ‘Ik was een jonge knaap met een kaal hoofd, dus ik speelde alleen maar pooiers, perverselingen, vrouwenkloppers en kinderverkrachters’, zei hij daarover aan People Magazine in 1978.

Zijn doorbraak kwam er dankzij zijn rol in de ‘The Mary Tyler Moore show’. De serie draaide rond een ongehuwde carrièrevrouw, iets dat in de jaren zeventig ongewoon was. Hij speelde zeven jaar lang Murray Slaughter, een vriend en collega van het centrale personage Mary Richards.

In totaal acteerde MacLeod in meer dan honderd series en films.

Memoires

In 2013 kwam zijn biografie This Is Your Captain Speaking uit. Daarin is hij openhartig over de alcoholverslaving waarmee hij in de jaren ‘60 en ‘70 worstelde. Het kostte hem zijn eerste huwelijk. Hij besloot uiteindelijk te stoppen met drinken.

MacLeod laat zijn tweede vrouw, vier kinderen uit zijn eerste huwelijk, en drie stiefkinderen na.