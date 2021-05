Opnieuw kinderen uit school in Nigeria ontvoerd

Foto: NurPhoto via Getty Images

Gewapende mannen hebben in Nigeria verschillende kinderen ontvoerd uit een school in het noorden van het land. Het exacte aantal is niet duidelijk, maar gevreesd wordt dat zo’n tweehonderdtal leerlingen werden meegenomen, verklaarde de politie zondag.

Volgens de politie vielen ‘gewapende schurken op motorfietsen’ het plaatsje Tegina binnen, waarbij ze lukraak om zich heen schoten en een nog onbekend aantal kinderen uit de Islamschool Salihu Tanko Islamiyya ontvoerden. De politie kamt het gebied uit in de hoop de kinderen levend uit de klauwen van hun ontvoerders te kunnen redden, aldus een politiewoordvoerder. Nigeriaanse media melden intussen dat de daders tot wel 200 kinderen zouden hebben meegenomen.

De eigenaar van de school, Abubakar Tegina, vertelde aan persagentschap Reuters in een telefonisch interview dat hij getuige was van de aanval. ‘Ik zag tussen de 20 en 25 motorfietsen met zwaarbewapende mensen. Ze kwamen de school binnen en gingen weg met ongeveer 150 of meer leerlingen’, zegt Tegina, die op ongeveer 150 meter van de school woont.

Tijdens de aanval stierf een persoon en raakte een andere ernstig gewond, zei een woordvoerder van de lokale overheid. Ze zei ook dat 11 kinderen opnieuw werden vrijgelaten omdat ze ‘te klein waren en niet konden wandelen’.

De feiten deden zich voor in hetzelfde gebied waar in februari ook al 27 studenten werden ontvoerd. Een van hen werd toen gedood.

Golf van ontvoeringen

De ontvoering gebeurde een dag nadat de laatste veertien studenten van een ontvoering die vorige maand plaatsvond in Nigeria, werden vrijgelaten.

Nigeria wordt sinds april 2014, toen de jihadistische groepering Boko Haram 276 meisjes ontvoerde uit hun kostschool in Chibok, geconfronteerd met een golf van ontvoeringen van studenten. Ook criminele bendes zien dergelijke ontvoeringen inmiddels als een bron van inkomsten.