Tarzan-acteur Joe Lara wellicht omgekomen bij vliegtuigcrash

Tarzan-acteur Joe Lara bevond zich aan boord van een klein zakenvliegtuigje dat zaterdag kort na het opstijgen in de buurt van het Amerikaanse Nashville neerstortte en is vermoedelijk om het leven gekomen. Reddingswerkers koesterden zondag geen hoop meer om nog overlevenden terug te vinden.

‘We zijn op dit moment niet meer op zoek naar overlevenden’, verklaarde een verantwoordelijke van de reddingsdiensten, Joshua Sanders op een persconferentie. Zondagmiddag werden ‘verschillende vliegtuigonderdelen en menselijke resten’ ontdekt.

Het vliegtuig was zaterdag met zeven personen aan boord opgestegen vanop de luchthaven van Smyrna, in Tennessee, en vloog naar Palm Beach, Florida. Onder de andere inzittenden bevond zich ook de echtgenote van de acteur, Gwen Shamblin Lara.

Joe Lara was vooral beroemd voor zijn vertolking van Tarzan in de serie ‘Tarzan: The Epic Adventures’, die van 1996 tot 1997 liep.