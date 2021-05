Vaccinologen pleiten voor vaccinatiegraad van 90 procent

Rekening houdend met de Britse en de Indiase variant, volstaat een vaccinatiegraad van 70 procent niet langer, verklaarde vaccinoloog Corinne Vandermeulen het tv-programma De zevende dag. Volgens haar voorspellen de modellen dat een verhoging richting 90 procent nodig is.

‘In het begin voorspelden de wiskundige modellen ons dat 70 procent vaccinatiegraad voldoende zou zijn’, zegt vaccinoloog Corinne Vandermeulen in De zevende dag. ‘Maar na de Britse en de Indiase variant hebben die we de modellen opnieuw laten lopen. En dan gaan we toch eerder richting 90 procent. In het verleden was voor alle vaccinaties het streefdoel altijd 90 procent. Voor mazelen zelfs 95 procent. Onze ervaring is dat die hoge vaccinatiegraad maakt dat die ziektes niet meer circuleren.’

Niet 100 procent doeltreffend

Pierre Van Damme voegt eraan toe dat de vaccins niet 100 procent doeltreffend zijn. Hij is ook voorstander van een vaccinatiegraad die hoger ligt dan 70 procent.’ Volgens Van Damme is 90 procent van de Britten die op dit moment met covid in het ziekenhuis liggen, niet gevaccineerd.

In De zevende dag benadrukten vaccinologen Van Damme en Vandermeulen ook dat voor alle vaccins de afweging gemaakt moet worden tussen het risico op ernstige covid en het risico op bijwerkingen. ‘Het Europese agentschap EMA laat alle vaccins toe vanaf 18 jaar’, zegt Van Damme. ‘Het voordeel van vaccineren is veel groter dan het risico op bijwerkingen.’

Omslag bij vrouwen tussen 30 en 35

Volgens zijn collega Vandermeulen blijkt uit Britse data dat er bij vrouwen tussen dertig en 35 een omslag kan zijn in de verhouding tussen een ernstige vorm van covid en ernstige nevenwerkingen. ‘Dat is de reden waarom we een leeftijdsgrens opgelegd hebben voor AstraZeneca en Johnson & Johnson.’