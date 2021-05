Analyse | De meest besproken oogkas ooit, en Martinez’ andere hoofdbrekens

Brengt de botsing in de Champions League-finale nu ook de EK-droom van Kevin de Bruyne in gevaar? Specialisten denken van niet. Het is wel ‘een vervelende blessure’, die bondscoach Martinez nog meer hoofdbrekens bezorgt.

Groggy, gedesillusioneerd en in tranen verliet Kevin De Bruyne zaterdagavond na een uur het veld in Porto. Zijn Champions League-droom aan stukken geslagen door Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger, die geen oog had voor de bal en de Rode Duivel ogenschijnlijk moedwillig tegen de grond beukte.

Een dag later is het verdict zwaar: een acute neusbreuk en een fractuur aan de linkeroogkas, zo liet Kevin De Bruyne zondagmiddag via Twitter weten. Om er meteen aan toe te voegen dat hij zich niet uit het lood laat slaan. ‘Ik voel me oké nu. Ik ben nog altijd teleurgesteld over gisteren, maar natuurlijk zullen we er terug staan.’

De vraag die elke Belgische voetbalfan sindsdien bezighoudt is: hoelang zal zijn herstel duren? De Rode Duivels spelen over minder dan twee weken al hun openingsmatch, in en tegen Rusland, op zaterdag 12 juni. Vijf dagen later geven ze Denemarken partij. Sowieso was afgesproken dat De Bruyne zich pas op maandag 7 juni bij de groep zou voegen, om hem wat rust te gunnen na de finale van de Champions League. Maar dat was zonder zijn blessure gerekend. Zal dat voldoende zijn om op tijd te herstellen?

Bij de Belgische voetbalbond wou men daar zondagnamiddag nog niet over communiceren. ‘Tot nader order ligt alle communicatie hierover bij Manchester City. Maar voormalig bondsdokter Chris Goossens wou desgevraagd wel reageren. ‘Het is een vervelende blessure en zeker niet de ideale voorbereiding, maar ik ga er wel vanuit dat Kevin tegen het begin van het EK kan worden klaargestoomd.’

Oogkas delicater dan neus

Goossens gaat er daarbij wel makkelijkheidshalve vanuit dat het bot van de oogkas van De Bruyne niet verplaatst is. ‘De oogkas is delicater dan de neus. Ze is onderdeel van de schedel en beschermt heel wat vitale organen. Ik ga er voorlopig vanuit dat het gaat om een stabiele fractuur. Dat leid ik af uit het feit dat Kevin het ziekenhuis al de volgende ochtend mocht verlaten en dat hij ook niet werd geopereerd.’

Goossens heeft bovendien ervaring met dat soort letsels. Hij zat jarenlang als dokter op de bank bij de Rode Duivels en zag in 2013 Vincent Kompany een gelijkaardige blessure oplopen, nadat hij tijdens de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Servië voor het WK in Brazilië zwaar in botsing was gekomen met de elleboog van de Servische doelman Stojkovic. ‘Vincent heeft toen de hele wedstrijd uitgespeeld. Achteraf kreeg ik veel vragen van journalisten of dat toen niet onverantwoord was. Dat was het mijns inziens niet. Zolang de speler bij zijn zinnen is en zelf aangeeft te kunnen spelen, zie ik geen probleem.’

Volgens Goossens zal de kapitein van de Rode Duivels komende week wel een week platte rust moeten nemen om de genezing te bespoedigen. ‘Maar daarna zou Kevin normaal opnieuw voorzichtig moeten kunnen trainen. Hoelang het duurt voordat hij compleet genezen zal zijn? Normaal duurt het drie weken voor het bot volledig heelt. Met een neusbreuk kan je al vroeger spelen, zeker als je een beschermend masker draagt. Rüdiger droeg er zaterdagavond ook één.’

Wellicht zal De Bruyne een aangepast masker moeten dragen dat naast zijn neus ook zijn (linker)oogkas beschermt. ‘Op dat vlak is zo’n blessure heel vervelend. Je kan minder goed zien met zo’n masker en vaak ook minder goed ademen’, benadrukt Goossens. Terwijl ook koppen met zo’n blessure lang niet evident is.

Tom Tuelingkx, voorzitter van de vereniging van sportdokters en keuringsartsen, is voorzichtiger. ‘Alles is afhankelijk van het type fractuur. Zolang niemand een foto van de breuk heeft gezien, blijft het speculeren. Maar drie weken om een bot volledig te laten helen? Dat is echt wel het minimum. Ik zou toch rekening houden met een langer herstel. Vergeet ook de schade door de zware hersenschudding niet. Want dat zie je uiterlijk niet, maar die schade is er wel’, waarschuwt Tuelingkx voor overdreven optimisme.

En tot het bot geheeld is, blijft het riskant om te spelen. ‘Ik vergelijk zo’n breuk van de oogkas meestal met een glas met een barst in. Eén extra tik daartegen - bijvoorbeeld een elleboog - en het glas kan breken.’ Maar Goossens nuanceert dat. ‘Ik heb in mijn carrière al talloze spelers met een masker zien spelen en slechts één speler zien hervallen nadat hij een nieuwe tik tegen zijn gezicht had gekregen.’

Problemen voor Martinez

Hoe dan ook krijgt bondscoach Martinez er in de aanloop naar dit EK extra hoofdbrekens bij. De complexe blessure van De Bruyne komt bovenop de twijfels die er al waren over twee andere steunpilaren van de Rode Duivels: verdedigende middenvelder Axel Witsel (herstellende van een achillespeesblessure) en flankaanvaller Eden Hazard (net hersteld van een enkelblessure). Neemt Martinez bijvoorbeeld het risico om in de eerste EK-wedstrijd tegen Rusland te spelen met een halve De Bruyne en een halve Hazard? Wetende dat Martinez in die match ook al zeker Axel Witsel moet missen?

Ex-bondsdokter Goossens ziet er alvast geen graten in. ‘Op een EK is elke wedstrijd belangrijk. En zeker de eerste wedstrijd. Als de speler zegt dat hij wil spelen en er is geen indicatie dat de blessure kan verergeren, dan zou ik het risico durven nemen.’